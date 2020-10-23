Böcek ısırması durumunda ne yapılmalı? Böcek sokması tedavisi - Böcek sokması

Özellikle havaların ısındığı ve doğayla iç içe olduğumuz ilkbahar ve yaz aylarında böcek ısırması ve sokması sık sık gündeme gelen konulardan biridir. Peki böcek ısırmasının belirtileri nelerdir ve böcek ısırmasına ne iyi gelir? İşte tüm bu sorularınızın cevabı yazımızda sizleri bekliyor. Böcek Isırması Belirtileri Nelerdir? Her şeyden önce vücudumuzda bir böcek ısırığı olduğunu ve fark etmeliyiz. Böcek ısırığının veya sokmasının belirtileri sokan böceğe, cilt hassasiyetine ve çeşitli sağlık durumlarına göre değişkenlik gösterse de bazı ortak belirtiler saptamak mümkünün. Peki böcek ısırmasının bu belirtileri nelerdir? Böcek ısırması morarma ve kızarıklık başta olmak üzere ciltte renk değişimi, şişlik, kaşıntı ve ağrı olarak kendini göstermektedir. Daha seyrek görülen mide bulantısı, karın ağrısı, kusma, ishal, göğüste ağrı veya sıkışma, nefes bozukluğu gibi belirtiler ise böcek ısırmasının çeşitli alerjik reaksiyonlar gibi çok daha ciddi sağlık sorunlarına yol açtığının habercisi olabilir. Bu belirtiler arasından özellikle kusma veya göğüste sıkışma gözlemleniyor ise hemen en yakındaki sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir.

Böcek Isırması Durumunda Ne Yapılmalı? Böcek ısırması veya sokması durumunda görülen belirtiler kişinin bünyesine ve de böceğin türüne göre değişiklik gösterebilir. Bir böcek tarafından ısırıldığınızı fark ettiyseniz ilk olarak sizi hangi böceğin ısırmış olduğunu bulmaya çalışmalısınız. Eğer yukarıda sıraladığımız belirtilerden ciddi sorun teşkil edebilecek olanlar sizde mevcut ise veya kötü hissediyorsanız en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekir. Uzman bir doktora muayene olana kadar ısırığa dokunmamaya ve kaşımamaya çalışmanız en doğrusu olacaktır. Böcek Isırmasına Ne iyi gelir? Böcek ısırıklarına neyin iyi gelebileceği sizi ısıran ya da sokan böceğin türüne göre değişim gösterebilir. Sizin için günlük hayatta sık rastlanan bazı böcek türlerinin ısırması / sokması durumunda ne yapılması gerektiğini, özellikle “Böcek ısırması şişlik ve kızarıklığa ne iyi gelir?” gibi merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını detaylı bir şekilde anlattık Böcek Isırığı ve Sivrisinek Sokması Yaygın böcek ısırıkları veya sivrisinek sokması durumunda yapılması gereken ilk şey ısırılan yeri yıkayarak temizlemektir. Eğer cildinizin sokulan yerinde normal düzeyde bir böcek ısırması şişmesi oluşursa üzerine buz koyarak şişliği indirebilirsiniz;ancak şişlik normalden daha büyük görünüyorsa veya sokulan bölge dışındaki yerlerde de şişlikler gözleniyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalısınız.

Karınca Isırığı Karınca ısırıkları genellikle zararsız olmakla birlikte bazı karınca türlerinin ısırığı vücudunuzda alerjik tepkimelere veya böcek ısırması kaşıntısına yol açabilir. Sıradan bir karınca ısırığı durumunda kızaran bölgeye 15 ile 30 dakika arası süreyle buz koymalı peşinden ise antialerjik krem sürmelisiniz. Örümcek Isırığı Örümcek tarafından ısırılma durumlarında ısırıktan kalan kızarıklık sabun ve su yardımı ile güzelce yıkanmalı, ardından kızarıklığın üzerine buz konulmalıdır. Eğer ısıran örümceğin Karadul gibi tehlikeli bir tür olduğundan şüphelenirseniz, bu durumda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız en doğrusu olacaktır. Kene Isırığı Kene ısırığı doğru şekilde tedavi edilmemesi durumunda ölüme kadar ilerleyebilecek çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Kene ısırığı durumunda yapılacak en doğru şey kenenin ısırıp kaldığı yerden doğru şekilde çıkarılması için en yakın sağlık kuruluşuna baş vurmaktır. Ancak keneyi kendiniz çıkarmak zorunda kalırsanız, kenenin başını cımbız yardımı ile deriye en yakın yerden çekerek çıkarmalısınız. Bu işlem sırasında en çok dikkat etmeniz gereken nokta kenenin gövdesini sıkmamak olmalıdır. Kene deriden tamamen ayrıldıktan sonra ısırığın olduğu yer su ve sabun yardımıyla güzelce temizlenmelidir.