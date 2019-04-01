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Böcek, zaferini partililerle paylaştı: " Antalya kazandı, demokrasi kazandı."

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 01:22 | Son Güncelleme

Kesin olmayan sonuçlara göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Millet İttifakı adayı CHP’li Muhittin Böcek, mutluluğunu partililerle paylaştı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Millet İttifakı adayı CHP’li Muhittin Böcek, mutluluğunu partililerle paylaştı. Böcek seçimi Antalya ve demokrasinin kazandığını bildirdi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nden resmi olmayan sonuçlara göre önde çıkan Böcek, başarısını partilileriyle paylaştı. Böcek, CHP Antalya İl Başkanlığı önünde gerçekleşen kutlamada partilinin konfeti ve alkış yağmuru eşliğinde karşılandı. ’Büyük başkan’ sloganları eşliğinde partililere hitap eden Böcek, 100 günlük seçim çalışmasının ardından Antalya’nın yüzünün güldüğünü söyledi.

100 gündür gece gündüz çalıştıklarını anımsatan Böcek, “Ama Antalya’da seçimi kim kazandı biliyor musunuz? Antalya kazandı, demokrasi kazandı. Antalya’nın 913 mahallesinde bizleri yalnız bırakmayan, hangi partiden olursa olsun oy veren herkse teşekkür ediyorum. 25 yıldır beni bağrınıza bastınız. Bende tam 25 yıldır doğup büyüdüğüm bu topraklara, beni seven, seçen aday gösteren hiç kimseyi mahcup etmeden, çalmadan, çaldırmadan bugünlere geldim. Allah’ımıza hamd olsun. Bize yapmadıklarını olabilirler. Ama Antalya bizim her şeyimiz. Bütün çalışmalarımız bundan sonra Antalyalı hemşehrilerim içindir.” dedi.

"Derman olmak için geldik"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e teşekkür eden Böcek, “Bundan sonra yine Antalya’mızda 19 ilçemizde bütün belediye başkanı arkadaşlarımızla hep birlikte Antalya için çalışacağız. Ötekileştirilen, haksızlığa uğrayan bütün vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak için geldik. Vermiş olduğunuz oyları namusum gibi koruyacağım.” diye konuştu.

Böcek’e, CHP Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın eşlik etti.

Böcek, zaferini partililerle paylaştı: " Antalya kazandı, demokrasi kazandı."

Böcek, zaferini partililerle paylaştı: " Antalya kazandı, demokrasi kazandı."

Böcek, zaferini partililerle paylaştı: " Antalya kazandı, demokrasi kazandı."

Böcek, zaferini partililerle paylaştı: " Antalya kazandı, demokrasi kazandı."

Böcek, zaferini partililerle paylaştı: " Antalya kazandı, demokrasi kazandı."

Böcek, zaferini partililerle paylaştı: " Antalya kazandı, demokrasi kazandı."

Böcek, zaferini partililerle paylaştı: " Antalya kazandı, demokrasi kazandı."

Böcek, zaferini partililerle paylaştı: " Antalya kazandı, demokrasi kazandı."

Böcek, zaferini partililerle paylaştı: " Antalya kazandı, demokrasi kazandı."

Böcek, zaferini partililerle paylaştı: " Antalya kazandı, demokrasi kazandı."

Böcek, zaferini partililerle paylaştı: " Antalya kazandı, demokrasi kazandı."

Böcek, zaferini partililerle paylaştı: " Antalya kazandı, demokrasi kazandı."

Böcek, zaferini partililerle paylaştı: " Antalya kazandı, demokrasi kazandı."

Böcek, zaferini partililerle paylaştı: " Antalya kazandı, demokrasi kazandı."

Böcek, zaferini partililerle paylaştı: " Antalya kazandı, demokrasi kazandı."

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