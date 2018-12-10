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Böcekler EXPO 2023'e 'uğur' getirecek

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 12:22 | Son Güncelleme

Nesillerini devam ettirebilmek için her yıl yaz başında göç ettikleri Kahramanmaraş'ın 2 bin 273 metre yüksekliğindeki Çimen Dağı Uludaz Tepesi'nde fotoğraf sanatçıları tarafından tesadüfen keşfedilen yedi benekli uğur böcekleri, kentte düzenlenecek EXPO 2023 çerçevesinde açılacak müzede sergilenecek.

Kahramanmaraş'ın güneyinde, şehir merkezine 65 kilometre uzaklıktaki 2 bin 273 rakımlı Uludaz Tepesi'nde koloniler halinde bulunan uğur böcekleri, kentte 23 Nisan-31 Ekim 2023 tarihlerinde "doğa dostu şehir ve duyarlılık" ana temasıyla yapılacak EXPO 2023'te boy gösterecek.

Uğur böcekleri EXPO 2023'te müzede sergilenecek

Onikişubat Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliğinde EXPO 2023'ün gerçekleştirileceği alanda açılacak Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi'nde sergilenecek yedi benekli uğur böcekleri, fakültenin laboratuvarında özenle üretiliyor. Böylece bu türün neslinin devamı sağlanıyor.

UĞUR BÖCEĞİ MÜZESİ

UĞUR BÖCEĞİ MÜZESİ
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin kente çok önemli değer katacağını, EXPO'nun yaşam haline getirilmesinin Kahramanmaraş adına çok önemli olduğunu söyledi.
EXPO'nun için uğur böcekleri üretmeye başladıklarını belirten Mahçiçek, şunları kaydetti:
"EXPO'ya hem yurt içinden katılım olacak hem de yurt dışından en az 50 ülke gelecek. Onlara bu uğur böceklerimizi gösterelim istedik. Onun yanına da beraber bir kelebek müzesi oluşturalım dedik. İkisini beraber yapıyoruz. Kelebeği üretmek kolay ancak uğur böceği zordu. Bu konuda üniversitemizle beraber bir laboratuvar oluşturduk. Orada böceklerimizin yaşayacağı ortamı temin ederek üretime başladık."
Uğur böceği müzesine çok ciddi ilginin olacağını tahmin ettiklerini ifade eden Mahçiçek, bunun Türkiye'de bir ilk olacağını dile getirdi.
Mahçiçek, böceklerin zararsız olduğunu bildirerek, "7 beneği olan çok sevimli böcekler. Hem yurt içinden gelenlere hem de EXPO için gelenlere bunların görülmesini sağlayacağız. Bu müze EXPO için gelen ülkelere de model olacak." diye konuştu.

25 DERECEDE BİR AYDA UĞUR BÖCEĞİ

25 DERECEDE BİR AYDA UĞUR BÖCEĞİ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Arda Işıkber ise yaptıkları çalışmanın bir EXPO 2023 projesi olduğunu söyledi.
Üniversite olarak böceklerin üretimlerini laboratuvar koşullarında gerçekleştirdiklerini dile getiren Işıkber, böceklerin müzede doğal ortam şartlarında oluşturulacak alanda sergileneceğini kaydetti.
Işıkber, gelin böceklerinin çok farklı türlerinin bulunduğunu ifade ederek, "Bunların en yaygın olanı 7 noktalı gelin böceğidir. Bu da bizim Kahramanmaraş Uludaz Tepesi'nde koloniler halinde var. Bu böcekler de Kahramanmaraş'la özdeşleşmiştir. Bu projenin aslında ana kaynağı da buradan gelmektedir. Biz bu böceklerin laboratuvar ortamında yetiştirmesini sağlıyoruz. Bir böcek yaklaşık 25 derecede bir ayda meydana geliyor." diye konuştu.
Işıkber, müzede yer alacak böceklerin sayısının vatandaşların görebilecekleri seviyede olacağını bildirdi.
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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Expo 2023

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