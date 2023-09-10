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Bodrum'a yabancı akını! Gelen turist sayısı açıklandı...

10.09.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin turizmde lokomotif ili Muğla'nın Bodrum ilçesinde turist akınına uğruyor. Yerli turist hareketliliğinin azaldığı bu dönemde ilçede, otellerin yüzde 80'inin dolduğu açıklandı. Milas-Bodrum Havalimanı'na dış hatlardan ağustos sonu itibarıyla gelen turist sayısı da açıklandı.

Bodrum'a yabancı akını! Gelen turist sayısı açıklandı...

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da yerli ve yabancı turist hareketliliği sürüyor. Milas-Bodrum Havalimanı dış hatlarından ağustos sonu itibarıyla 1 milyon 300 bin, 65 yolcu gemisi ile de 59 bin 100 yabancı turist, Bodrum'a geldi. Eylül ayında otellerdeki doluluk oranının yüzde 80'e ulaştığını belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, kişi başı gecelik konaklama fiyatının 1500 liradan başladığını söyledi.

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İLK SIRADA İNGİLİZ TURİSTLER YER ALIYOR

Dış hatlardan havalimanına inen turistin bir kısmının Aydın'ın Didim ilçesine gitmeyi tercih ettiğini söyleyen Şahin, "Eylül ayı ve sonbahar dönemi, Bodrum'un en güzel ayları. Bu yıl şu zamana kadar dış hatlardan 1 milyon 300 bin yabancı misafirimiz geldi. İlk sırada yıllardır İngiltere'den gelen turistler yer alıyor. Ardından Rusya, Almanya ve Polonya geliyor. Bu rakam eylül-ekim gibi yukarıya doğru seyredecektir. Gelen 1 milyon 300 bin kişinin hepsi Bodrum'da değil; bir kısmı da Didim'e gidiyor. Bunun yanı sıra kentimize yolcu gemileri de gelmeye devam ediyor. 65 yolcu gemisi toplam 59 bin 100 yabancı turisti, Bodrum'a getirdi. Gelen turist gemide kalıyor ama esnafımıza alışveriş yaparak katkı sağlıyor" dedi.

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'EYLÜL'ÜN 20'SİNDEN SONRA FİYATLAR DAHA DA DÜŞER'

Eylül ve ekimde daha çok yabancı turistleri ve orta yaş-emeklileri ağırladıklarını belirten Şahin, "Orta yaş grubu misafirlerimiz Bodrum'a gelmeye başladı. Şu an otellerde yüzde 80 bandında doluluk oranı görünüyor. Ekimde havalar ılımlı ve sıcak geçerse, doluluk yansımaları devam edecektir. Normalde ekimde yüzde 80 beklentimiz olmaz, bu rakam daha da aşağıda olur. Yüksek sezon dediğimiz 45 gün bittikten sonra eylül ve ekimde fiyatlarda, genel anlamda yüzde 40 bandında bir düşüş oluyor. Bu dönem hem iç hem de dış pazardaki misafirlerimiz için bir tatil fırsatı oluyor. Eylül ve ekim içerisinde yine bir fiyat kırılması olur. Eylül'ün 20'sinden sonra fiyatlar daha da düşer. Bodrum'da her bütçeye uygun tatil avantajı var. Eylül'ün 20'sinden sonra kişi başı, 1500 liraya tatil yapma fırsatı bulunabilir. Enflasyon nedeniyle otellerdeki doluluk oranları yüksek olsa da karlılık anlamında bir düşüş söz konusu" diye konuştu.

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'GÜNÜBİRLİK KİRALAMA GÜVENLİK AÇISINDAN RİSK'

Türkiye'de de günübirlik ev kiralama uygulamalarının büyük rağbet gördüğünü belirten Şahin, "Yabancı misafirlerin bir kısmı uygulama ile kiraladıkları evlere gitti. Buna karşı olmamız doğru olmaz. Uygulama ile ev kiralayan turistin esnafa yeme-içme anlamında katkısı oluyor. Ancak herkesin bu işi yapması; güvenlik açısından bir risk teşkil ediyor. Otel, misafirlerini emniyete bildiriliyor. Uygulama ile kiralanan evler için böyle bir boşluk var. Ayrıca vergi anlamında da haksız rekabetin olması doğru olmaz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız bu konuyla ilgili bir çalışma yapıyor. Bakanlık bizim de görüşümüzü istedi, ilettik" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum turist

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