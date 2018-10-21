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Bodrum’a yaz yeniden geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 13:28 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla yerli ve yabancı turistler denizin ve güneşin tadını çıkardı. Bodrum’da hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

Sarı yaz olarak bilinen ve sonbaharda Ağustos sıcaklarını yaşayan vatandaşlar sıcak havanın keyfini çıkardı. Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet sahillerinde denize giren turistler yazdan kalma bir gün yaşadı.

Sıcak havayı gören turistler akın etti

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Bazı turistler teknelerle günübirlik mavi yolculuğa çıkarken, bazı turistler ise kafe ve restoranları doldurdu.
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İşte Bodrum sahillerinden görüntüler.
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Anahtar Kelimeler:
bodrum sıcak hava

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