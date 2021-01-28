HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bodrum’a yıllar sonra kar yağdı

Bodrum’a yıllar sonra kar yağdı

28.01.2021 21:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bodrum’a yıllar sonra kar yağdı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum bir günde 4 mevsimi yaşadı. Fırtına ve yağmurla başlayan gün, öğlen saatlerinde yerini güneşli ve sıcak havaya bıraktı. Akşam saatlerinde ise çıkan gök kuşağının ardından önce yağmur, sonra dolu ve ardından kar yağışı etkili oldu. Bitez Mahallesi’ne 40 yıl aradan sonra yağan kar herkesi şaşırttı.

Bodrum’un merkez mahallelerinden biri olan Bitez Mahallesi’ne yaklaşık 40 yıl sonra kar yağdı. Bir anda bastıran dolunun ardından yağan kar bölge halkını şaşırttı. Dün gece Bodrum’un yüksek kesimlerine yağan karı görmek için vatandaşlar Mazı Mahallesi’ne akın etmişti. Akşam saatlerinde ise yıllardır kar görmeyen mahalle beyaza büründü.

1 GÜNDE 4 MEVSİM

Gece etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına öğlen saatlerinde yerini güneşe ve sıcak havaya bırakmıştı. Akşam saatlerinde tekrar soğuk havanın etkili olduğu ilçede bir anda gök kuşağı ortaya çıktı. İlginç manzaraların oluşturduğu gök kuşağının ardından ise önce yağmur, sonra dolu ve kar yağdı. 4 mevsimi aynı gün içerisinde yaşayan Bodrum akşam saatlerinde beyaza büründü. Yaklaşık 10 dakika boyunca yağan karın ardından tekrar yağmur yağmaya başladı.

33 YIL ARADAN SONRA KAR YAĞDI

Milas’ta sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Milas genelinde yüksek kesimlerde yer alan birçok mahallede kar sevinci yaşandı. En son 1979 ve 1987 yıllarında kar yağan Milas’taki Alatepe, yıllar sonra beyaz örtüye büründü. Bir yanda Ören sahili, diğer yanda Gökova Körfezi’ni içine alan kar manzarası doyumsuz görüntüler oluşturdu. Milas’a bağlı Kalem Mahallesi’nde de tam 35 yıl sonra kar yağdı. Mahalleli, çocuklarla kartopu oynadı, kardan adam yaparak keyifli anlar yaşadı. Trafik polisleri ise ilk kez kar gören çocuklarla kartopu oynayıp, kardan adam yaptı.

Bodrum’un yüksek kesimlerine de kar yağdı. Bodrum’a bağlı Yukarı Mazı’ya yağan kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Karın keyfini ise çocuklar çıkardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!
Müşterilerin 30 kilo altınıyla kaçan kuyumcu: Kendileri getirdiMüşterilerin 30 kilo altınıyla kaçan kuyumcu: Kendileri getirdi
58 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 58?58 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 58?

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'yı kahreden mesaj! 'Okuyamayacağım'

Müge Anlı'yı kahreden mesaj! 'Okuyamayacağım'

İbo Show'a çıkacak! Son hali olay

İbo Show'a çıkacak! Son hali olay

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

TSK Personel Kanunu teklifi kabul edildi

TSK Personel Kanunu teklifi kabul edildi

Ali Babacan ve Kemal Kılıçdaroğlu: Süreci başlattık

Ali Babacan ve Kemal Kılıçdaroğlu: Süreci başlattık

TÜBİTAK'tan flaş yerli aşı açıklaması

TÜBİTAK'tan flaş yerli aşı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İtalya'da başbakan istifa etti

İtalya'da başbakan istifa etti

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

Diğer Haberler

28 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Arzu Aygün’ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Arzu Aygün’ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Müşterilerin 30 kilo altınıyla kaçan kuyumcu: Kendileri getirdi

Müşterilerin 30 kilo altınıyla kaçan kuyumcu: Kendileri getirdi

İstanbul'da hava kirliliği 2020'de yüzde 10 azaldı

İstanbul için sevindiren haber! Yüzde 10 azaldı

Kastamonu Abana'da koronavirüs vakası kalmadı

Bir ilçede daha vakalar sıfırlandı

Son dakika! Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.