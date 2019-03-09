Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen, "Acı ot festivali" başladı.

Ortakent Yahşi Yalısını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) tarafından Ortakent'te düzenlenen festivale, halk yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte Ege Bölgesi'ne özgü yöresel otlar ve ürünlerin satışı yapıldı.

İki gün sürecek festivalde, Ege'nin Bodrum'la bütünleşmiş yöresel lezzetleri, el emeği yöresel ürünler beğeniye sunuluyor.

Festivalde çeşitli kültürel aktiviteler, yarışma ve eğlenceler de yapılacak.

