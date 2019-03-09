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Bodrum "Acı ot festivali" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 20:01 | Son Güncelleme

İki gün sürecek festivalde, Ege Bölgesi'ne özgü yöresel lezzetler beğeniye sunuluyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen, "Acı ot festivali" başladı.

Ortakent Yahşi Yalısını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) tarafından Ortakent'te düzenlenen festivale, halk yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte Ege Bölgesi'ne özgü yöresel otlar ve ürünlerin satışı yapıldı.

İki gün sürecek festivalde, Ege'nin Bodrum'la bütünleşmiş yöresel lezzetleri, el emeği yöresel ürünler beğeniye sunuluyor.

Festivalde çeşitli kültürel aktiviteler, yarışma ve eğlenceler de yapılacak.

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"Bodrum acı ot festivali" bodrum festival Muğla ORTAKENT OYDER

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