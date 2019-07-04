HABER

Bodrum açıklarında 10 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 10:19 | Son Güncelleme

 BODRUM açıklarında durdurulan lastik bottaki 10 kaçak göçmen ile Mısır uyruklu 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Bodrum açıklarında 10 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM açıklarında durdurulan lastik bottaki 10 kaçak göçmen ile Mısır uyruklu 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Bodrum açıklarındaki Karaada önlerinde görevli Sahil Güvenlik botu, dün saat 04.00 sıralarında, hareket halindeki bir lastik botu tespit edip, durdurdu. Yapılan kontrolde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan 6'sı Filistin, 3'ü Irak ve 1'i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 10 kaçak göçmen yakalandı. 5'i erkek, 3'ü kadın ve 2'si çocuk olan kaçak grubuyla birlikte Mısır uyruklu 1 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.
Kaçaklar, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçısı hakkında yasal işlemlere başlandı.

FOTOĞRAFLI

Bodrum açıklarında 10 kaçak göçmen yakalandı

Orta Asya'nın en büyüğü o kentte yükseliyor! Harcanan para dudak uçuklattı Orta Asya'nın en büyüğü o kentte yükseliyor! Harcanan para dudak uçuklattı
İstanbul’da lüks otomobille terör estiren maganda şarkıcı çıktıİstanbul’da lüks otomobille terör estiren maganda şarkıcı çıktı
Aksaray’daki otobüs kazasında yaralı sayısı 44’e yükseldiAksaray’daki otobüs kazasında yaralı sayısı 44’e yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Athena'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Athena'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki

İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baba böyle isyan etti: Devletimiz bu adamı assın

Devletimiz bu adamı assın

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyeden kaçmaya çalıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.