Bodrum açıklarında 10 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında durdurulan bir lastik bottaki 10 kaçak göçmen yakalandı.

Bodrum ilçesi Kargı Adası açıklarında dün devriye görevini yapan Sahil Güvenlik botu ekibi, saat 01.00 sıralarında, hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik bottaki 3'ü Pakistan, 3'ü Gine, 2'si Kongo ve 2'si Suriye uyruklu olmak üzere toplam 10 kaçak göçmen yakalandı. 7 erkek ve 3 kadından oluşan grup, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, işlemleri tamamlanınca İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI



