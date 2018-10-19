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Bodrum açıklarında 12 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 12:00 | Son Güncelleme

BODRUM'dan tekneyle ve yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 12 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Bodrum açıklarında 12 kaçak göçmen yakalandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM'dan tekneyle ve yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 12 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, bugün saat 01.30 sıralarında, Bodrum'un Akyarlar açıklarında tekneyle Yunan adalarına kaçmaya çalışan bir grup kaçak göçmen olduğunu öğrendi. Operasyon düzenleyen ekipler, yerini tespit ettiği tekneyi durdurdu. Somali ve Filistin uyruklu 12 kaçak göçmeni yakaladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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