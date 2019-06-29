Bodrum açıklarında 12 kaçak göçmen yakalandı

BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan lastik bottaki 12 kaçak göçmen yakalandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Bodrum ilçesi Akyarlar mevkiinde meydana geldi. Lastik bot içerisinde bir grup kaçağın bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekibi, bölgeye gitti. Durdurulan lastik bottaki 6'sı Güney Afrika, 3'ü Kongo, 2'si Burkina Faso ve 1'i Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 12 kaçak Sahil Güvenlik botuna alındı. Kıyıya getirilen 5'i erkek, 3'ü kadın, 4'ü çocuk, toplam 12 kaçak, kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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