Bodrum açıklarında 18 kaçak göçmen yakalandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM açıklarında 5 saat arayla durdurulan iki ayrı lastik botta, aralarında çocukların da bulunduğu toplam 18 kaçak göçmen yakalandı.

Güney Ege'de bugün saat 02.00 sıralarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum'un Gümbet Mahallesi açıklarında, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenler olduğu tespit etti. Botu durduran Sahil Güvenlik ekibi, Pakistan uyruklu toplam 10 kaçak göçmeni yakaladı. Aynı gün saat 07.00 sıralarında yine Gümbet açıklarında tespit edilen bir diğer lastik bot da durduruldu. Bu botta da Pakistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı. Her iki botta yakalan toplam 18 kaçak, Turgutreis Liman'ına getirildi. Kaçak göçmenlerin kullandığı lastik botlar da yedeklenerek kıyıya çekildi.

Kaçakların, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.

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