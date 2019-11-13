HABER

Bodrum açıklarında 2 günde 51 göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 10:02 | Son Güncelleme

BODRUM'da, 2 gün içinde durdurulan lastik botlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 göçmen yakalandı.

Kadir ÖZEN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM'da, 2 gün içinde durdurulan lastik botlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 göçmen yakalandı.
Karaada açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu ekibi, pazartesi günü, lastik botla yasa dışı geçen bir grup göçmeni tespit etti. Durdurulan lastik botta 24'ü Filistin ve 1'i Suriye uyruklu olmak üzere 25 göçmen yakalandı. 9'u erkek, 10'u kadın ve 6'sı çocuk olan grup kıyıya getirildi. Görecek Adası açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu ekibi, dün (salı) 3 ayrı lastik bot tespit edip durdurdu. Yapılan kontrolde 16'sı Güney Afrika Cumhuriyeti, 5'i Afganistan, 3'ü Pakistan, 1'i Kongo ve 1'i Gabon uyruklu olmak üzere 26 göçmen yakalandı. 22'si erkek ve 4'ü kadın olan grup, kıyıya getirildi. İki gün içinde yakalanan 51 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Polislik hayali kuran gençlerin zorlu maratonuPolislik hayali kuran gençlerin zorlu maratonu
Gençler sabah namazında buluştuGençler sabah namazında buluştu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Cumhurbaşkanının sözleri tansiyonu yeniden yükseltti!

Cumhurbaşkanının sözleri tansiyonu yeniden yükseltti!

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Ibrahimovic sürprizi! İşte yeni takımı

Ibrahimovic sürprizi! İşte yeni takımı

Erdoğan yıllarca eleştirmişti! ABD'li isimden şaşırtan açıklama!

Erdoğan yıllarca eleştirmişti! ABD'li isimden şaşırtan açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

Bir babanın en zor anı... Gözyaşlarına boğuldu

Görür görmez yıkıldı...

Çanakkale'de 70 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 70 kaçak göçmen yakalandı

Elazığ'da korkunç kaza! Tren otomobile çarptı: 3 yaralı

Elazığ'da korkunç kaza! Tren otomobile çarptı: 3 yaralı

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

4 belediyeye kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.