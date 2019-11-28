HABER

Bodrum açıklarında 29 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 09:51 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, lastik botla, yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmeye çalışan 29 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Bodrum açıklarında 29 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, lastik botla, yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmeye çalışan 29 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Dün devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekibi, Görecek Adası açıklarında bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik bottaki 20'si Filistin ve 9'u Suriye uyruklu, toplam 29 kaçak göçmen yakalandı. 17'si erkek, 6'sı kadın ve 6'sı çocuk olan grup, kıyıya getirildi.
Göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Bodrum açıklarında 29 kaçak göçmen yakalandı

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Savaş mağduru Muhammed amcasına kavuştuSavaş mağduru Muhammed amcasına kavuştu
Flamingolar, sulak alanda görsel şölen oluşturduFlamingolar, sulak alanda görsel şölen oluşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Bensu Soral bombası!

Acun'dan Bensu Soral bombası!

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Hain saldırı sonrası birlikler teyakkuza geçti!

Hain saldırı sonrası birlikler teyakkuza geçti!

İzmir'deki çirkin olayla ilgili AK Parti'den açıklama!

İzmir'deki çirkin olayla ilgili AK Parti'den açıklama!

Liseli genç kızın korkunç ölümü! Duyan oraya akın etti!

Liseli genç kızın korkunç ölümü! Duyan oraya akın etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe! Beraat Afşin öldürüldü

Beraat Afşin MİT operasyonuyla öldürüldü!

Kavgada dayak yedi, sinirini yol kenarındaki araçlardan çıkardı

Bir anda koşarak araçlara saldırdı

Balıkesir'de anne diye meliyen kuzu! Doğumda annesini kaybetmiş...

Balıkesir'de 'anne' diye meliyen kuzu!

Son dakika... Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Merdivenlerden düştü, 4 gün sonra hayatını kaybetti

Merdivenlerden düştü, 4 gün sonra hayatını kaybetti

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.