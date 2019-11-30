HABER

Bodrum açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 10:12 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla ve lastik botla başka ülkelere gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kaçak göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla ve lastik botla başka ülkelere gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, perşembe günü, Yalıkavak açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Sahil Güvenlik botuyla bölgeye sevk edilen ekipler, durdurdukları lastik botta 29'u Suriye, 12'si Güney Afrika Cumhuriyeti, 3'ü Afganistan, 3'ü Filistin ve 2'si Yemen uyruklu olmak üzere 49 göçmeni yakaladı. 20'si erkek, 15'i kadın ve 14'ü çocuk olan grup kıyıya getirildi. Cuma günü ise Karaada açıklarında durdurulan lastik botta, Suriye uyruklu 1 yetişkin erkek yakalandı. Her iki olayda yakalanan 50 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Bodrum açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
100 yıllık dikiş malzemeleriyle terzilik mesleğini yaşatıyor100 yıllık dikiş malzemeleriyle terzilik mesleğini yaşatıyor
Aşçılık okuyan ekonomist, uluslararası yarışmada ödül aldıAşçılık okuyan ekonomist, uluslararası yarışmada ödül aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İtirafçı oldu 37 isim verdi! 'Gülen bana iç çamaşırını hediye etti'

İtirafçı oldu 37 isim verdi! 'Gülen bana iç çamaşırını hediye etti'

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

Korkunç olay! Ankara Kalesi'nden düştü

Korkunç olay! Ankara Kalesi'nden düştü

'İki kişi trajik şekilde hayatını kaybetti!' Saldırganın kimliği açıklandı

'İki kişi trajik şekilde hayatını kaybetti!' Saldırganın kimliği açıklandı

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gümüşhane'de gökyüzünde görülen parlak cisim, heyecanlandırdı: Uzaylılar mı geliyor?

Gümüşhane'de heyecanlandıran görüntü!

Esenler Otogarı’nda akılalmaz şekilde örülen duvarı çekiçle yıktı

Yer: Esenler Otogarı... Çekici eline alıp yıktı

Avcılar'da otomobilin üstüne ağaç devrildi

Avcılar'da otomobilin üstüne ağaç devrildi

Silivri'de şaşkına çeviren görüntü! Hepsi otomobilin egzozunundan çıktı

Silivri'de şaşkına çeviren görüntü! Hepsi otomobilin egzozunundan çıktı

Samsun'da kahreden olay! İkizlerden biri ağır yaralanırken, diğerini ise direğe tırmanan kurye kurtardı

Samsun'da inanılmaz olay! Anne gözyaşlarına boğuldu

Ankara'da sır dolu olay! Önce silah sesi geldi, sonra cesedi bulundu

Önce silah sesi geldi, sonra cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.