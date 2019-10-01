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Bodrum açıklarında 51 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 11:19 | Son Güncelleme

BODRUM açıklarında durdurulan lastik botlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 51 kaçak göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında 51 kaçak göçmen yakalandı

Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM açıklarında durdurulan lastik botlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 51 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, bugün saat 01.25'te, Akyarlar açıklarında lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botta 2'si Kongo, 1'i Filistin, 2'si Gabon, 2'si Gana ve 3'ü Güney Afrika Cumhuriyeti uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakların 5'nin erkek, 4'ünün kadın ve 1'inin çocuk olduğu belirtildi. Aynı gün saat 04.25'te yine Akyarlar açıklarında tespit edilen bir diğer lastik bot da durduruldu. Yapılan kontrolde, 5'i erkek ve 1'i çocuk olmak üzere Suriye uyruklu 6 göçmen yakalandı. Aynı yerde son olarak saat 05.45'te tespit edilen lastik bot, yine ekiplerce durduruldu. Lastik botta 22'si Suriye ve 13'ü Filistin uyruklu 35 göçmen yakalandı. 23'ü erkek, 8'i kadın ve 4'ü çocuk olan grup kıyıya getirildi. 3 ayrı olayda yakalanan 51 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Bodrum açıklarında 51 kaçak göçmen yakalandıBodrum açıklarında 51 kaçak göçmen yakalandıBodrum açıklarında 51 kaçak göçmen yakalandıBodrum açıklarında 51 kaçak göçmen yakalandı

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