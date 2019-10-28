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Bodrum açıklarında 52 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 10:34 | Son Güncelleme

 BODRUM açıklarında, 2 lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 52 kaçak göçmen yakalandı.

Kadir ÖZEN/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM açıklarında, 2 lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 52 kaçak göçmen yakalandı.
Bodrum'un Görecek açıklarında, cumartesi günü devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, saat 03.00'te ve 05.20'de 2 lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botlardaki 27'si Suriye, 16'sı Filistin, 4'ü Pakistan, 3'ü Kongo ve 2'si Güney Afrika Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere 52 kaçak göçmen yakalandı. 35'i erkek, 12'si kadın ve 5'i çocuk olan göçmen grubu, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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