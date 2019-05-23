Bodrum açıklarında 85 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan toplam 85 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Geçen salı günü Karaada'nın güneydoğusunda görevli Sahil Güvenlik botu, saat 08.00 sıralarında, hareket halindeki bir lastik botu tespit etti. Durdurulan lastik botta 16'sı Filistin, 14'ü Yemen, 5'i Suriye, 4'ü Irak, 1'i Ürdün ve 1'i Somali uyruklu olmak üzere toplam 41 kaçak yakalandı. 22'si erkek, 10'u kadın ve 9'u çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi.

Aynı gün, aynı bölgede bu kez saat 22.00 sıralarında, yine bir lastik bot tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler 34'ü Filistin, 8'i Somali, 1'i Mısır ve 1'i Suriye uyruklu, toplam 44 kaçağı yakaladı. 26'sı erkek, 7'si kadın ve 11'i çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi.

Yakalanan toplam 85 kaçak, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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