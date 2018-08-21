Bodrum açıklarında 9 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Turgutreis Mahallesi açıklarından, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan içerisinde Suriye, Filistin, Lübnan ve Irak uyruklu 9 kişiyi taşıyan tekne, Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.
Yakalanan 9 kişi, Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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