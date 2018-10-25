HABER

Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 11:20 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet sahili açıklarında, fiber teknenin batması sonucu 3 çocuğun öldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince, aranan 5 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 9'a çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar, "Kasten öldürme" ve "Göçmen kaçakçılığı yapma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde, yaklaşık 6 metrelik "Ela" isimli tekne, 22 Ekim'de, sahile yaklaşık 50 metre mesafede batmış, kapasitesini aştığı halde içine istiflendikleri anlaşılan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 34 düzensiz göçmen denize düşmüştü. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama kurtarma çalışması başlatmış, olayda 3 çocuk hayatını kaybetmişti.

PARTNER'Önemli olan kadının yaşı...''Önemli olan kadının yaşı...'
Zonguldak'ta dev dalgalarZonguldak'ta dev dalgalar
59 ülke dolaştı, 2 bin parça eşyayla müze kurdu59 ülke dolaştı, 2 bin parça eşyayla müze kurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adliye bodrum göçmen kaçak Muğla

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

AİHM'den 'Hazreti Muhammed'e hakaret'le ilgili flaş karar

AİHM'den 'Hazreti Muhammed'e hakaret'le ilgili flaş karar

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Küçük Elanur'a çarpan sürücü film gibi operasyonla bulundu

Küçük Elanur'a çarpan sürücü film gibi operasyonla bulundu

İstanbul'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda bombalı araç paniği

İstanbul'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda bombalı araç paniği

Yaya olarak gelen çiftten otopark ücreti aldılar

Yaya olarak gelen çiftten otopark ücreti aldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.