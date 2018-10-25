Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet sahili açıklarında, fiber teknenin batması sonucu 3 çocuğun öldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince, aranan 5 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 9'a çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar, "Kasten öldürme" ve "Göçmen kaçakçılığı yapma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde, yaklaşık 6 metrelik "Ela" isimli tekne, 22 Ekim'de, sahile yaklaşık 50 metre mesafede batmış, kapasitesini aştığı halde içine istiflendikleri anlaşılan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 34 düzensiz göçmen denize düşmüştü. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama kurtarma çalışması başlatmış, olayda 3 çocuk hayatını kaybetmişti.

