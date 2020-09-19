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Bodrum açıklarında göçmen teknesi battı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 10:32 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesi Akyarlar Sahili’nde gece saatlerinde 19 düzensiz göçmenin olduğu öğrenilen fiber tekne battı.

Muğla’nın Bodrum ilçesi Akyarlar Sahili’nde gece saatlerinde 19 düzensiz göçmenin olduğu öğrenilen fiber tekne battı. Teknedekilerden birisi denizde, diğeri hastanede yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, gece saat 03.55’te Bodrum ilçesi Akyarlar Sahili’nde düzensiz göçmen taşıyan bir fiber teknenin battığı ve denizden sesler geldiğinin bildirilmesi üzerine olay mahalline 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi görevlendirildi. Başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde 18 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenlerden durumu kritik olan ve bilinci kapalı olarak hastaneye sevk edilen 1 düzensiz göçmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Düzensiz göçmenlerin alınan ifadeleri doğrultusunda fiber teknede toplam 19 kişi oldukları öğrenildi.

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