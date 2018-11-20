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Bodrum açıklarında kaçak teknesi battı: 1 ölü, 10 kişi kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 09:43 | Son Güncelleme

BODRUM açıklarında parçalanarak batan fiber teknedeki 10 kaçak göçmen, Sahil Güevinlik tarafından kurtarılırken, Suriye uyruklu 1 kişinin de cesedine ulaşıldı.

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM açıklarında parçalanarak batan fiber teknedeki 10 kaçak göçmen, Sahil Güevinlik tarafından kurtarılırken, Suriye uyruklu 1 kişinin de cesedine ulaşıldı. Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Korveti'ne dün saat 22.30 sıralarında, Bodrum'un Aspat Mevkisi açıklarında seyir halinde olan Panama bayraklı ticari gemiden, denizden insan sesleri geldiği yönünde ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Korveti tarafından, deniz yüzeyinde parçalanmış halde fiber tekne ile düzensiz göçmenler tespit edilip, arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Sudaki 4'ü Suriye, 4'ü Filistin, 2'si de Mısır uyruklu toplam 10 kaçak göçmen sağ kurtarıldı. Suriyeli 1 erkek göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan göçmenlerden durumu ağır olan 2'si Turgutreis Limanı'na getirilip, tedavileri için hastaneye sevki sağlandı.

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