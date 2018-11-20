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Bodrum açıklarında kaçak teknesi battı: 1 ölü, 10 kişi kurtarıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 15:52 | Son Güncelleme

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ Muğla'nın Bodrum ilçesi Aspat mevkisi açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu yaşamını yitiren Suriyeli kaçak göçmenin, Talal Muhammed (42) olduğu belirlendi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ Muğla'nın Bodrum ilçesi Aspat mevkisi açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu yaşamını yitiren Suriyeli kaçak göçmenin, Talal Muhammed (42) olduğu belirlendi. Muhammed, sağ kurtulan kaçak göçmenlerden biri tarafından da Bodrum Devlet Hastanesi Morgu'nda teşhis edildi. Muhammed'in üzerinden çıkan özel eşyaları, polis tarafından bulgu torbasına konulurken, cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan sağ kurtarılan göçmenler Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği bildirildi. BODRUM (Muğla), (DHA)

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