Bodrum Açıklarında Mülteci Teknesi Battı: 12 Ölü

Türk Sahil Güvenlik yetkilileri, Bodrum açıklarında mültecileri taşıyan bir teknenin batması sonucu en az 12 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ege Denizi’nden Yunan Adaları’na geçmeye çalışan mültecilerden 31’i kurtarıldı.

Yetkililer, 32 metre derinlikte buldukları teknenin içerisinden 12 ceset çıkardıklarını açıkladı.

İki sahil güvenlik teknesi, helikopter ve dalış ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma operasyonuysa sürüyor.

Teknenin neden battığı ve hayatını kaybeden mültecilerin uyruklarıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Türkiye özellikle 2015 yılında, Avrupa ülkelerine ulaşmak isteyen mültecilerin ana geçiş noktası olmuştu.

Avrupa Birliği ve Türkiye arasında 2016 yılında yapılan anlaşmayla, mültecilerin Avrupa’ya geçiş oranları büyük ölçüde azalmıştı.

Ancak her hafta yüzlerce mülteci, Avrupa’ya ulaşmak için bu tehlikeli yolcuğuluğu göze almaya devam ediyor.

