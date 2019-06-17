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Bodrum açıklarında tekne faciası: 8 ölü

17.06.2019 13:51 | Son Güncelleme

Sığınmacıları yasa dışı yollarla Yunanistan’a taşıyan bir teknenin Bodrum açıklarında batması sonucu en az sekiz kişi öldü.

Bodrum açıklarında tekne faciası: 8 ölü

Bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.Yunanistan'a yasa dışı yollardan sığınmacı taşıyan bir teknenin sabah saat 07:00 sıralarında Bodrum'un Turgutreis mahallesi açıklarında battığı bildirildi. Biri kadın sekiz sığınmacının cesedine ulaşılırken bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Suda bitkin halde bulunan 31 sığınmacının da Bodrum Sahil Güvenliğince kurtarıldığı belirtildi. Kaçakların ifadelerinden teknede yaklaşık 40 kişinin bulunduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamada, Çatal Ada'nın güneyinde bir fiber teknenin battığı ihbarının ardından başlatılan çalışmalarda tekneden denize atlayan kaçak göçmenlerden 31'inin kurtarıldığı, kaçak göçmenlerin ifadelerine göre teknedeki 7 ila 12 kişinin kayıp olduğu kaydedildi. Bölgede şu an için üç Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'nin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisi verildi.

Çoğu Filistinli

Kurtarılan sığınmacılardan 23'ünün Filistin, 2'sinin Yemen, 2'sinin Somali, 4'ünün Suriyeli olduğu bildirildi. Cansız bedenlerine ulaşılan sekiz kaçak göçmenin ise kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Ölenlerin uyruklarının ise Suriye, Filistin ve Somali olduğu bilgisine ulaşıldı. Denizden çıkarılan cenazeler, Bodrum Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelerin morglarına kaldırıldı.

AB ile Türkiye arasında Mart 2016'da imzalanan mülteci mutabakatı sonrasında Türkiye'den AB ülkelerine geçen sığınmacı sayısında büyük ölçüde düşüş yaşanmış, Türkiye'den Yunan adalarına geçenlerin sayısı 2015'te 875 bin olarak kaydedilirken bu sayı 2017 ve 2018 yıllarında 40 binlere gerilemişti.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre bu yılın başından beri Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan en az 555 kişi hayatını kaybetti.

DHA/BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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