Bodrum açıklarında teknede 34 kaçak göçmen yakalandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM açıklarında, tekneyle yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 34 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Güney Ege'de bugün öğle saatlerine doğru devriye görevinde bulunan sahil güvenlik ekipleri, Bodrum'un Çatalada açıklarında, tekneyle Yunan adalarına kaçmaya çalışan grubu fark etti. 14 metrelik 'Neşe' isimli tekneye operasyon düzenleyen ekipler Filistin, Suriye ve Irak uyruklu 34 göçmeni yakaladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
FOTOĞRAFLI
Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...
Çete liderinin eşinden olay itiraf! Kadınlara fuhuş yaptırıp...
Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni gelişme: İzin çıktı
Üniversiteyi yasa boğan veda!
Uzmanların yeni teorisi: Kış penisi
Apple bu sabah iOS 12 güncellemesini yayınladı! Peki neler değişiyor?
Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!
Bahçeli’den Akşener’in evinin önündeki gösteriyle ilgili açıklama
Meral Akşener evinin önündeki gerginlikle ilgili sert çıktı: Bahçeli, kara bir leke çaldı
Google Pixel 3 XL daha tanıtımı yapılmadan satışa sunuldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum