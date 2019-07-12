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Bodrum Amerikan Hastanesi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 23:28 | Son Güncelleme

Bodrum ilçesinde, Vehbi Koç Vakfı bünyesinde yapımı ve tadilatı tamamlanan Bodrum Amerikan Hastanesi hizmete vermeye başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Vehbi Koç Vakfı bünyesinde yapımı ve tadilatı tamamlanan Bodrum Amerikan Hastanesi törenle açıldı.

İlçede düzenlenen açılış törenine Muğla Valisi Esengül Civelek, Koç Holding Şeref Başkanı ve Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Y. Koç, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Sağlık Müdürü Dr. İskender Gençer, Koç Holding ve Vehbi Koç Vakfı'ndan bazı yöneticiler ile bazı resmi kurum ve sivil toplum kuruluşu yetkilileri katıldı.

Hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi M. Koç, açılışta yaptığı konuşmada, Koç Grubu'nun sağlık sektöründeki 4'üncü merkezinin Bodrum Amerikan Hastanesi olduğunu belirtti.

Bodrum'daki hastaneyi açmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Koç, "İlk defa İstanbul'dan dışarı çıkmış oluyoruz. Biz adetten ziyade kaliteli bakım, servis ve son teknolojiyi uygulamayı daha tercih ediyoruz. Nitekim burada da gerek Bodrum'un yerlisine, gerek İstanbul'dan Bodrum'a gelenlere, gerekse de yabancı turistlere en iyi servisi vermeye çalışıyoruz." dedi.

Hastanedeki inşaat çalışmaları sırasında tarihi kalıntılara da rastlanıldığını hatırlatan Koç, Geç Roma Dönemi'ne ait tarihi kalıntının üzerinin camla kapatılarak sergi alanı haline getirildiğini belirtti.

Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları Genel Müdürü Dr. Erhan Bulutcu ise Bodrum Amerikan Hastanesinin yerinde daha önce de bir özel hastane olduğunu ve tamamen değiştirerek yeni bir hastane yapıldığını ifade etti.

Etik ve güvenilir bir ortamda hizmet sunduklarını söyleyen Bulutcu, Bodrum'daki hastanede 60 yatak, 3 ameliyathane ile hizmet vermeye başladıklarını anlattı.

Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirildi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç ise Fenerbahçeli bazı taraftarlarla özçekim yaptı.

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