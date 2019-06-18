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"Bodrum Avrupa'nın turizm merkezi konumunda"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 11:06 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Necmeddin Akben: - "Bodrum'daki 'Müzik Akşamları'nda seyircilerimizle buluşuyoruz. Bakanlığımızın diğer sanat birimleri ve kurumları da bizimle ortak hareket ediyor" - "Bodrum turizm kentinden öte Avrupa'nın turizm merkezi konumunda. Bu çerçevede düşündüğümüz zaman, stratejik olarak da burada bu tür etkinliklerin artırılmasında fayda var" - Orkestra şefi Gürer Aykal: - "Özellikle yaz aylarında Bodrum'da yaşayanlar, kültür açısından Türkiye'nin en üst düzeyinde olan insanları. Haftada üç konser bile yapsanız, burayı doldurursunuz"

ALİ BALLI - OSMAN URAS - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Necmeddin Akben, düzenledikleri "Bodrum Müzik Akşamları"nda seyirciyle buluştuklarını belirterek, "Bodrum turizm kentinden öte Avrupa'nın turizm merkezi konumunda. Bu çerçevede düşündüğümüz zaman, stratejik olarak da burada bu tür etkinliklerin artırılmasında fayda var." dedi.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen "Bodrum Müzik Akşamları", sanatseverlerin beğenisini topluyor. Programlara, tatilciler yoğun ilgi gösteriyor.

Akben, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'un bu tür etkinlikleri fazlasıyla hak ettiğini söyledi.

Etkinlikler için "Geç oldu ama temiz oldu." ifadesini kullanan Akben, "İnşallah bundan sonra bu tür etkinliklerimiz artarak devam edecek. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü olarak Bodrum'daki 'Müzik Akşamları'nda seyircilerimizle buluşuyoruz. Bakanlığımızın diğer sanat birimleri ve kurumları da bizimle ortak hareket ediyor." diye konuştu.

Akben, Bodrum'da sanat programlarının temmuz, ağustos ve eylülde de süreceğini bildirdi.

Halkın coşkusu ve katılımını oldukça iyi bulduğunu belirten Akben, şunları kaydetti:

"Halkın yoğun ilgisi bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Bodrum halkına şükranlarımı sunuyorum. Bu programları ileriki yıllarda da aynı şekilde devam ettirmek amacındayız. Bodrum turizm kentinden öte Avrupa'nın turizm merkezi konumunda. Bu çerçevede düşündüğümüz zaman, stratejik olarak da burada bu tür etkinliklerin artırılmasında fayda var."

Akben, Bodrum Oda Orkestrasını da desteklediğini ifade etti.

- "Bu tür sanat etkinlikleri turizme katkı sağlar"

Ünlü orkestra şefi Gürer Aykal da "Bodrum Müzik Akşamları" etkinliğinde yer alan Bodrum Oda Orkestrası ile sanatçı Çağ Erçağ'ın konserini yönetmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakanlığın etkinliklere verdiği desteğe değinen Aykal, "Özellikle yaz aylarında Bodrum'da yaşayanlar, kültür açısından Türkiye'nin en üst düzeyinde olan insanları. Haftada üç konser bile yapsanız burayı doldurursunuz. İnsanlar bu konserlere aç." değerlendirmesinde bulundu.

Bodrum'un sadece alışveriş, güneş veya denizden ibaret olmadığını anlatan Aykal, şöyle devam etti:

"Bodrum'da ayrıca bir kültür de var. Özellikle Bodrum Kalesi ve açık hava tiyatrosunda, çağdaş orkestralarla, ülkemizdeki müziğin vardığı yeri kanıtlamak açısından konserler yapmak Türkiye'nin tanıtımı açısından çok iyi olur. Bakanlığın bu davranışı bizleri gerçekten çok mutlu etti. Ama Bodrum Oda Orkestrasının kadrosu olmalı, bu orkestra burada 10 ay konser yapmalı."

Türkiye'de eğlence müziklerinin de olduğunu belirten Aykal, "Bir de Türkiye'nin yaptığı ciddi bir klasik müzik var. Büyük bir kültür var. Cumhuriyetten bu yana yazılmış birçok eserimiz var. Birçok orkestramız var. Bodrum gibi bir kentimiz de var ve burada orkestra yok. Kışın da burada konserler yaparsınız. Bu gerçekten ele alınması gereken bir konu." diye konuştu.

Bu tür sanat etkinliklerinin turizme de katkı sağlayacağına işaret eden Aykal, yabancı turistlerin tarihi mekanlarda Beethoven çalan Türk müzisyeni görmekten keyif alacağını dile getirdi.

- "Kültürel etkinlikler, turistler için büyük önem taşıyor"

Devlet sanatçısı, piyanist Gülsin Onay da Bodrum'un her zaman çok güzel bir dinleyiciye sahip olduğunu söyledi.

Bodrum'un değişik etkinliklerle sanat alanında önde gelen önemli kentlerden olduğunu vurgulayan Onay, "Bodrum Kalesi'ndeki konserler gerçekten çok önemli. Bu organizasyon Bodrum için çok önemli. Bu tür etkinliklerin yıl boyu olmasını istiyoruz." dedi.

Turistlerin sadece denize girmek ve dağa çıkmak istemediğini anlatan Onay, "Kültürel etkinlikler turistler için çok büyük önem taşıyor. Onlar özellikle tarihleri öğrenip, tatillerini ona göre ayarlıyor, uçak biletlerini ona göre alıyor." ifadelerini kullandı.

Bodrum Oda Orkestrası Sanat Koordinatörü Numan Pekdemir ise Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne teşekkür ederek, "İlk kez böyle bir sanat etkinliği içinde bulundular. Ben de Bodrumlu bir sanatçı olarak elimden geldiği kadar destek olmaya çalıştım." diye konuştu.

Pekdemir, Bodrum'da çok güzel konserlerin düzenlendiğini belirterek, "Bunlar Bodrum'a gerekli olan şeyler. Bodrum marka değeri olan bir kenttir. Bu gibi etkinliklerin mutlaka olması gerek." dedi.

Sanat etkinliklerinin, ilçede hareketli geçen kış aylarında da yapılması gerektiğine işaret eden Pekdemir, şunları kaydetti:

"Bir yerde kültürel aktiviteler oluyorsa mutlaka turizme de canlılık getirir. Bu yıl bir başlangıç oldu. Önümüzdeki yıl inanıyorum ki programlarımız ve bilet satışlarımız konser etkinliklerinden hemen hemen 2 ay önce çıkacaktır. Program 5-6 ay önce belli olmalı ki turizm şirketleri bunları alıp yurt dışında satabilsin. Bu çerçevede daha güzel akşamlar olacak diye düşünüyorum."

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