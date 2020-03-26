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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan koronavirüs açıklaması: İlk kaybımızı verdik, yayılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 21:44 | Son Güncelleme

Bodrum Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Aras bugün sosyal medyadan yaptığı canlı yayında vatandaşlara seslendi. Aras, koronavirüsten ilk kaybın yaşandığını belirterek “Bodrum’da şu anda pozitif vakalarımız var ve artmaya devam ediyor” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan koronavirüs açıklaması: İlk kaybımızı verdik, yayılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi'nin sosyal medyası hesaplarından bugün canlı yayın ile vatandaşlara seslendi.

Bodrum Belediyesi binasından yaptığı canlı yayında Aras, korona virüsü ve alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Aras, şöyle konuştu:

Bodrum'da şu anda pozitif vakalarımız var ve artmaya devam ediyor.

Durum son derece ciddi. Görünmeyen bir düşmana karşı savaşıyoruz. Hayat adeta durdu.

Ben Belediye Başkanınız olarak bu süreçte size her zaman şeffaf olmaya özen gösterdim.

Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğimden kimsenin kuşkusu olmasın.

Alınan kararları, yayınlanan genelgeleri zaman geçirmeden sizlere duyurmak için tüm ekibimle çalışmaya devam ediyoruz ve tedbirler alıyoruz.

“İLK KAYBIMIZI VERDİK VE DEFNETTİK”

Bodrum'da kesin tanı koyulan koronavirüs vakalarının arttığını söyleyen Aras, şunları söyledi:

Durum son derece ciddi. Lütfen siz de ciddiye alın.

Bodrum'da şu anda pozitif vakalarımız var ve artmaya devam ediyor.

Onlarla bir şekilde temas eden yüzlerce hemşehrimiz olduğunu düşünüyoruz.

İlk kaybımızı dün verdik ve defnettik.

Bizler her türlü pandemiye karşı mesai harcıyoruz, önlemlerimizi almaya çalışıyoruz.

Ancak bunları siz olmadan başaramayız.

Bu hastalığının şu anda özel bir tedavisi yok ancak bulunana kadar zaman kazanmak zorundayız.

Bu yüzden mümkün olduğunca dışarı çıkmayın evde kalın.

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koronavirüs ahmet aras bodrum belediye başkanı

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