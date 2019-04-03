HABER

Bodrum Belediye Başkanı Aras, mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 15:14 | Son Güncelleme

BODRUM Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Ahmet Aras, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.

Bodrum Belediye Başkanı Aras, mazbatasını aldı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA) BODRUM Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Ahmet Aras, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.
Yerel seçimlerde Bodrum Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ahmet Aras, mazbatasını almak için bugün, Bodrum Adliyesi'ndeki İlçe Seçim Kurulu'na geldi. CHP'den seçilen belediye meclis üyeleri, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, partililer ve vatandaşlar da Aras'a eşlik etti. Ahmet Aras, adliyeye geldiğinde vatandaşlar ve partililerle selamlaştı. Başkan Aras daha sonra, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Gül Karaşahin'den aldı.
Açıklama yapan Aras, mazbatasını aldığında çok duygulandığını belirterek, ilçedeki herkesin başkanı olacağını vurguladı. Turizm için gelecek 2 ayda yoğun çalışma yapacaklarını belirten Aras, "Önümüzdeki 5 yılı planlıyoruz. Bodrum'da yerli yabancı, ırk, dil, din ayrımı olmayacak. Tüm dünyadan misafirlerimiz geliyor. Biz herkesin belediye başkanıyız. Bodrum eskiden olduğu gibi bir dünya kenti olacak, bir kültür sanat ve hoşgörü kenti olacak. Bunu da bütün Türkiye'ye ve dünyaya buradan ilan etmek istiyorum" dedi.
GÖREVİ YARIN DEVRALACAK
Başkan Aras'ın yarın da belediyeye giderek görev devralacağı öğrenildi. Öte yandan Başkan Aras, İlçe Seçim Kurulu'na mazbatalarını almaya gelen AK Partili belediye meclis üyeleriyle karşılaştı. Aras, AK Partili meclis üyeleriyle selamlaşarak, başarılar diledi ve "Tüm arkadaşlarımızla dayanışma içinde çalışacağımızı biliyorum. Amacımız hep birlikte Bodrum'a hizmet etmek" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bodrum Belediye Başkanı Aras, mazbatasını aldıBodrum Belediye Başkanı Aras, mazbatasını aldıBodrum Belediye Başkanı Aras, mazbatasını aldıBodrum Belediye Başkanı Aras, mazbatasını aldı

PARTNER 4 bin 500 yıllık kapı açıldı! İşte ardından çıkanlar 4 bin 500 yıllık kapı açıldı! İşte ardından çıkanlar
İş bırakan hekimler sağlıkta şiddeti kınadıİş bırakan hekimler sağlıkta şiddeti kınadı
Kızına yapılan tacizi şikayet etti, hem işten atıldı hem de haklarını alamıyorKızına yapılan tacizi şikayet etti, hem işten atıldı hem de haklarını alamıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

Otel odasında dehşet! Ayrılmayı kabul etmeyince...

Otel odasında dehşet! Ayrılmayı kabul etmeyince...

MEB LGS 2019 Başvuru Kılavuzunu yayımladı! İşte LGS son başvuru tarihi

Sınava girecek milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Günlerdir aranan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber!

Günlerdir aranan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber!

İstanbul Havalimanı'ndan görüntüler paylaşıldı

İstanbul Havalimanı'ndan görüntüler paylaşıldı

'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' fotoğraf yarışması sonuçlandı

'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' fotoğraf yarışması sonuçlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.