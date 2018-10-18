Bodrum Belediye Başkanı Kocadon'dan miting gibi adaylık başvurusu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - BODRUM Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, yine CHP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı. Kocadon'un adaylık açıklamasına yoğun katılım olurken, bazı gençlerin 'Varlığında her zaman işçi ve emekçinin dostu oldun büyük başkan' yazılı tişört giymesi dikkat çekti.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, eşi Hülya Kocadon ile birlikte Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı için bugün il merkezine geldi. Başkan Kocadon'a, destekçilerinin bulunduğu 50 araçlık konvoy, Bodrum'dan il merkezine kadar eşlik etti. Muğla'da ise Kocadon'u, yaklaşık 2 bin kişi meşalelerle karşıladı. Bazı gençlerin 'Varlığında her zaman işçi ve emekçinin dostu oldun büyük başkan' yazılı tişört giydiği görüldü. Başkan Kocadon, CHP Muğla İl Başkanlığı'na gelerek, İl Başkanı Adem Zeybekoğlu'na adaylık dosyasını teslim etti ardından beraberindeki Zeybekoğlu ile parti binası önünde açıklama yaptı.

Açıklaması sıklıkla 'En büyük başkan bizim başkan' ve 'Gönüllerin başkanı' sloganlarıyla kesilen Kocadon, şunları söyledi: