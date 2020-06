Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık döner açıklaması

Bodrum’da lüks bir tesiste bir tabak dönerin 370, kuşbaşılı pidenin 185 TL’ye verildiği haberleri ulusal basında geniş yer buldu. Basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Aras, sorulan bir soru üzerine bu konuya da değindi. Aras, sözlerine şöyle başladı: “Serbest piyasa ekonomisi. Burası turizm memleketi, Dünya’nın en zengin insanları buraya geliyorlar. İşadamları, sanatçılar, devlet adamları, oligarklar, krallar, prensler burayı tercih ediyorlar. Onların hizmet açısından beklentileri çok yüksek. Belki de altın tabakta döner yemek istiyor. Ya da o döneri organik, özel bir şekilde yetiştirilmiş, hiçbir şekilde ilaç kullanılmamış bir kuzudan yemek istiyor. Onu da sunacak ürün Bodrum’da var. Bence Bodrumlu olarak bundan gurur duymalıyız. Yanlış anlaşılmasın, her yere gitmek zorunda değiliz ki. Ben Türkbükü’nde bir işletmeye gitmek zorunda değilim. Ama orayı da seçen insanlar var. Bodrum’un buna da ihtiyacı var. Biz Bodrum’da her şey ucuz olsun dersek o zaman burada para harcayacak turist, Santorini’ye gider, Mikonos’a, Saint- Tropez’e gider, İbiza’ya gider. Bodrum’a gelmez.”