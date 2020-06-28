HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık döner açıklaması

Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık döner açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 17:09 | Son Güncelleme

Bodrum’da satılan 370 liralık döner ve 185 liralık pide tartışmalara yol açmıştı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras konuyla ilgili açıklama yaptı. Serbest piyasa ekonomisine vurgu yapan Aras, "Bir dönere 370 lira verip yemek isteyen varsa gitsin yesin. Bodrum’da her kesime hitap eden mekanlarımız var” dedi. Aras ayrıca, “Biz turistin, vatandaşımızın demiyorum, cebindeki parayı sonuna kadar almakla mesulüz" ifadesini kullandı

Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık döner açıklaması

Bodrum’da lüks bir tesiste bir tabak dönerin 370, kuşbaşılı pidenin 185 TL’ye verildiği haberleri ulusal basında geniş yer buldu. Basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Aras, sorulan bir soru üzerine bu konuya da değindi. Aras, sözlerine şöyle başladı: “Serbest piyasa ekonomisi. Burası turizm memleketi, Dünya’nın en zengin insanları buraya geliyorlar. İşadamları, sanatçılar, devlet adamları, oligarklar, krallar, prensler burayı tercih ediyorlar. Onların hizmet açısından beklentileri çok yüksek. Belki de altın tabakta döner yemek istiyor. Ya da o döneri organik, özel bir şekilde yetiştirilmiş, hiçbir şekilde ilaç kullanılmamış bir kuzudan yemek istiyor. Onu da sunacak ürün Bodrum’da var. Bence Bodrumlu olarak bundan gurur duymalıyız. Yanlış anlaşılmasın, her yere gitmek zorunda değiliz ki. Ben Türkbükü’nde bir işletmeye gitmek zorunda değilim. Ama orayı da seçen insanlar var. Bodrum’un buna da ihtiyacı var. Biz Bodrum’da her şey ucuz olsun dersek o zaman burada para harcayacak turist, Santorini’ye gider, Mikonos’a, Saint- Tropez’e gider, İbiza’ya gider. Bodrum’a gelmez.”

“TURİSTİN CEBİNDEKİ PARAYI SONUNA KADAR ALMAKLA MESULÜZ”

Bodrum’un ekmek parasının turizm olduğuna işaret eden Aras, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz turistin, vatandaşımızın demiyorum, cebindeki parayı sonuna kadar almakla mesulüz. Adam cebine para koymuş gelmiş, niye harcamasın? Bir dönere 100 bin TL vermek istiyorsa, versin yesin. Bana ne. Ama burada 20 TL’ye de döner var. O dönerin 20 TL olması gerektiği konusunda tereddüt ediyorsanız, belediyemize başvurursunuz ben de gider onu sonuna kadar denetlerim. Eğer o dükkan pis ise, o dükkanda doğru düzgün servis yoksa, aldığınız hizmetle ödediğiniz para arasında fark olduğunu düşünüyorsanız sonuna kadar gider denetleriz. Gereğini de yaparız” dedi.

“ESNAF ZOR DURUMDA"

Pandemi döneminde esnafın maliyetlerinin çok arttığına dikkati çeken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Şu anda zaten iş yok. Bir taraftan yapmasını istediğimiz dezenfeksiyon, hijyen, maske gibi birçok kriter var. Hem bunları yap hem masaların arasını aç hem de ucuza sat, bu günümüzde gerçekten zor. Ben esnafımıza Allah yardım etsin diyorum. Esnafımız şu an çok zor bir durumda. Ama zor durumda olmak yüksek fiyata satarak kendisini kurtaracağı anlamına da gelmez. O dengeyi çok iyi oluşturmak lazım.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldımDondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Somon balığında koronavirüs iddiası! Açıklama geldiSomon balığında koronavirüs iddiası! Açıklama geldi
Diyanet, Çocuk Gelişimcisi ve Öğretmen alıyor (başvuru şartları)Diyanet, Çocuk Gelişimcisi ve Öğretmen alıyor (başvuru şartları)

En Çok Okunan Haberler

Yeni aşkıyla arasında 42 yaş fark var!

Yeni aşkıyla arasında 42 yaş fark var!

Sınava giden genç kıza ceza şoku

Sınava giden genç kıza ceza şoku

Kut-ül Amere isyanı! 'Bitsin artık şu talan!'

Kut-ül Amere isyanı! 'Bitsin artık şu talan!'

'Akraba kurbanı oldum' dedi! Gerçek ise bambaşka çıktı

'Akraba kurbanı oldum' dedi! Gerçek ise bambaşka çıktı

Narkoz etkisindeki yaşlı adamın yaptığı sosyal medyada olay oldu

Narkoz etkisindeki yaşlı adamın yaptığı sosyal medyada olay oldu

İki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

İki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Manisa'da şiddetli deprem!

Manisa'da şiddetli deprem!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Arınç'tan 'FETÖ'cü müsünüz?' sorusuna yanıt

Arınç'tan 'FETÖ'cü müsünüz?' sorusuna yanıt

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını ve polisi yaraladı

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını ve polisi yaraladı

Diğer Haberler
İstanbul Kayışdağı'nda orman yangını!

İstanbul Kayışdağı'nda orman yangını!

Somon balığında koronavirüs iddiası! Prof. Dr. Tevfik Tansel Tanrıkul'dan açıklama

Somon balığında koronavirüs iddiası! Açıklama geldi

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

Sultangazi'de çöken yol sürücülere zor anlar yaşattı

Sultangazi'de çöken yol sürücülere zor anlar yaşattı

Erzurum’un Tekman ilçesinde kamyonet şarampole uçtu: 17 yaralı

Kamyonet şarampole uçtu: 17 yaralı

Ceza kesilen kadından polise sitem! 'Beni mi buldunuz?'

Ceza kesilen kadından polise sitem! 'Beni mi buldunuz?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.