Bodrum Belediyesi'nden 'pazartesi sendromu' paylaşımı! Kadıköy Belediyesi'nden yanıt

Bodrum Belediyesi uzun tatilin ardından bugün işbaşı yapan çalışanların duygularına tercüman olurcasına, sahilde boş kalan bir sandalye ve yastıkların yer aldığı fotoğrafı, "Uzun tatil sonrası Bodrum'da pazartesi sendromu... Günaydın:)" tivitiyle paylaştı.
Uzun tatil sonrası #Bodrum'da pazartesi sendromu... Günaydın :) pic.twitter.com/YprIeMsu3p— Bodrum Belediyesi (@BodrumBel) 27 Ağustos 2018
'KADIKÖY BELEDİYESİ HAZIR MISIN?'
Dün, "Yine bekliyoruz, arayı çok açmayın" tiviti paylaşan belediyenin iki yıl önce bayram tatili sonrasında tatilcilerin dönüş fotoğrafıyla attığı, "Hazır mısın Kadıköy Belediyesi geri dönüyorlar..." tiviti sosyal medyada dikkat çekmişti. Bu soru üzerine Kadıköy Belediyesi de espirili bir fotoğrafla paylaştığı tivitte, "Bu sabah gelenleri böyle karşıladık" diye yanıt vermişti. İki belediyenin tatlı atışmasına Datça Belediyesi de dahil olmuş, "Bize de uğrayın feribot var Bodrum'dan her gün" demişti.
Son olarak ise Çankaya Belediyesi bu diyaloğa, "Sonunda Bodrum, Datça, Marmaris bile olsa hızla değil, dikkatlice gidin. Gittiğinizde de bizden selam söyleyin" diyerek katılmıştı. Bodrum Belediyesi de Kadıköy ve Çankaya belediyelerine, "Sevdikleriniz için dikkatli gelin. Gelince haber verin" diye yanıt vermişti.
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