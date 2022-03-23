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Bodrum Belediyesine imarda usülsüzlük soruşturması: Bilgisayar kayıtları toplandı

23.03.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde, savcılığın talebiyle imar usulsüzlükleri iddiası üzerine inceleme başlatıldı. Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde yaptığı incelemeye ilişkin "İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevliyken görev yeri değiştirilen bir personelin iddiaları doğrultusunda idaremizce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Bodrum Belediyesine imarda usülsüzlük soruşturması: Bilgisayar kayıtları toplandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Bodrum Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde savcılığın talebi üzerine inceleme başlatıldı. İçerideki bilgisayar kayıtları, evrak ve çeşitli belgeler incelenmek üzere toplandı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevliyken görev yeri değiştirilen bir personelin iddiaları doğrultusunda idaremizce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna yansıyan hususlarla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca talep edilen belgeler Emniyet Müdürlüğü personeline teslim edilmektedir. Konuya ilişkin gözaltına alınan bir personel ya da yönetici bulunmamaktadır. Bodrum Belediyesi, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışıyla yönetilmekte olup yapılan bütün iş ve işlemler mevzuat ve hukuka uygun olup her türlü denetime açıktır" denildi. (DHA)


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