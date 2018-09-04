Bodrum Caz Festivali, sanatçı Kenan Doğulu konseriyle devam etti.

Bodrum Belediyesinin destekleriyle düzenlenen festival kapsamında Doğulu, "İhtimaller Projesi" başlığı altında Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi.

Konser öncesi konuşma yapan Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği (KOREV) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Aydeniz, yaklaşık 20 bin çocuğun devlet koruması altında olduğunu söyledi.

Bu çocukların, ailelerde yaşanan travmatik sebeplerden dolayı koruma altına alındığını anlatan Aydeniz, "Şiddet, ihmal, istismar, içki ve uyuşturucu gibi alışkanlıklara sahip aileler. Çocukların bu ailelerin yanında yaşamaları uygun değil." dedi.

Devlette fiziki şartların çok uygun olduğunu belirten Aydeniz, şöyle konuştu:

"Çocuklar hemen hemen her şeye sahip olarak yaşıyorlar. Tek ihtiyaçları olan şey sevgi. Maalesef bunu toplu bakım modellerinde devlet elinde sağlamak mümkün değil. Birebir aileyle ve sevgiyle büyümeleri gerekiyor. Araştırmalar gösteriyor ki sevgisizlik şiddetle eşdeğer. Bu çocukların bizim biyolojik çocuklarımızdan hiçbir farkı yok. Bize 'anne ve baba' diyorlar. Bizim çocuklarımızla aramızda 'kan bağımız' yok ama 'can bağımız' var."

Konuşmaların ardından sahneyi Kenan Doğulu aldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Doğulu ve caz orkestrası, pop ve caz türü şarkılarla izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Festival, 9 Eylül'de sona erecek.

