HABER

Bodrum Caz Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 23:55 | Son Güncelleme

Festival kapsamında sanatçı Kenan Doğulu konser verdi

Bodrum Caz Festivali, sanatçı Kenan Doğulu konseriyle devam etti.

Bodrum Belediyesinin destekleriyle düzenlenen festival kapsamında Doğulu, "İhtimaller Projesi" başlığı altında Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi.

Konser öncesi konuşma yapan Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği (KOREV) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Aydeniz, yaklaşık 20 bin çocuğun devlet koruması altında olduğunu söyledi.

Bu çocukların, ailelerde yaşanan travmatik sebeplerden dolayı koruma altına alındığını anlatan Aydeniz, "Şiddet, ihmal, istismar, içki ve uyuşturucu gibi alışkanlıklara sahip aileler. Çocukların bu ailelerin yanında yaşamaları uygun değil." dedi.

Devlette fiziki şartların çok uygun olduğunu belirten Aydeniz, şöyle konuştu:

"Çocuklar hemen hemen her şeye sahip olarak yaşıyorlar. Tek ihtiyaçları olan şey sevgi. Maalesef bunu toplu bakım modellerinde devlet elinde sağlamak mümkün değil. Birebir aileyle ve sevgiyle büyümeleri gerekiyor. Araştırmalar gösteriyor ki sevgisizlik şiddetle eşdeğer. Bu çocukların bizim biyolojik çocuklarımızdan hiçbir farkı yok. Bize 'anne ve baba' diyorlar. Bizim çocuklarımızla aramızda 'kan bağımız' yok ama 'can bağımız' var."

Konuşmaların ardından sahneyi Kenan Doğulu aldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Doğulu ve caz orkestrası, pop ve caz türü şarkılarla izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Festival, 9 Eylül'de sona erecek.

PARTNERKızgın bıçakla ilginç deneyKızgın bıçakla ilginç deney
Beştepe'de kritik Suriye toplantısıBeştepe'de kritik Suriye toplantısı
Kuşadası'nda 700 tatilcinin bulunduğu otele 'icra' geldiKuşadası'nda 700 tatilcinin bulunduğu otele 'icra' geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum Caz kenan doğulu konser KOREV Muğla

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Songül Karlı'dan ilginç aşk itirafı

Songül Karlı'dan ilginç aşk itirafı

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

BM'den önemli Türkiye açıklaması: Kader anı geldi

BM'den önemli Türkiye açıklaması: Kader anı geldi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu ile görüştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beştepe'de kritik Suriye toplantısı

Beştepe'de kritik Suriye toplantısı

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

ABD Büyükelçiliği'nden İdlib açıklaması: Saldırı tansiyonu tırmandırır

ABD Büyükelçiliği'nden İdlib açıklaması: Saldırı tansiyonu tırmandırır

İstanbul Esenyurt'ta çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!

İstanbul Esenyurt'ta çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!

İYİ Parti İzmir teşkilatı istifa etti

İYİ Parti İzmir teşkilatı istifa etti

Karaman'da lise çağındaki kız çocuklarını uyuşturucuya alıştırıp fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı

Karaman'da lise çağındaki kız çocuklarını uyuşturucuya alıştırıp fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.