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Bodrum Caz Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 23:39 | Son Güncelleme

Bodrum Caz Festivali kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi Genç Caz Orkestrası konser verdi

Bodrum Caz Festivali, Bahçeşehir Üniversitesi Genç Caz Orkestrası'nın konseriyle devam etti.

Bodrum Belediyesinin desteğiyle düzenlenen festivalde, Bahçeşehir Üniversitesi Genç Caz Orkestrası, Bodrum Belediye Meydanı'nda konser verdi.

Halka açık gerçekleştirilen konsere, yerli ve yabancı çok sayıda turist ilgi gösterdi.

Etkinlikte orkestranın söylediği caz şarkılarla, izleyenler keyifli dakikalar yaşadı. Bazı vatandaşlar konser alanında çocuklarıyla dans edip, eğlendi.

Festival, 9 Eylül'de sona erecek.

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bodrum Caz Caz Festivali Muğla

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