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Bodrum Caz Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 23:55 | Son Güncelleme

Festival kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri Yıldızlar Hafif Müzik ve Caz Orkestrası konser verdi

Bodrum Caz Festivali, Türk Deniz Kuvvetleri'nin açılış konseriyle başladı.

Bodrum Belediyesinin destekleriyle düzenlenen festivalin açılış programında, Sibel Köse solistliğinde Türk Deniz Kuvvetleri Yıldızlar Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, Bodrum Belediye Meydanı'nda konser verdi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Bodrum'un sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını söyledi.

İlçenin Akdeniz çanağında en fazla sanatsal etkinliklerin yapıldığı yer olduğuna dikkati çeken Uslu, buna destek veren herkese teşekkür etti.

Bando Yarbay Bülent Yüksel de festivalde bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte orkestra, caz ve pop türü şarkılarla enstrümantal eserlere yer verdi.

Festival, 9 Eylül'de sona erecek.

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