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Bodrum Cup Yelken Yarışları’nda rekora imza attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 12:48 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en büyük deniz etkinliği olan American Hospital The Bodrum Cup’ta yelkenli yatlar, dünyanın en büyük sevgi çemberini oluşturdu.

Türkiye’nin en büyük deniz etkinliği olan American Hospital The Bodrum Cup’ta yelkenli yatlar, dünyanın en büyük sevgi çemberini oluşturdu. 100 yelkenli yatla oluşturan sevgi çemberi ile rekora imza atıldı.
American Hospital The Bodrum Cup kapsamında Bodrum-Kisebükü etabında yarışan yelkenliler, bitiş noktasına vardığında sevgi çemberi oluşturdu. Dünyanın en büyük sevgi çemberi yapılarak bir rekora imza atılan etkinlik, akşam ise Kisebükü koyunda Sattas konseriyle devam etti. Etkinlik deniz üzerinde yapılan lazer şovla devam etti. Anadolu Sigorta Bodrum-Kisebükü etabının kazananı ise “Hızır 1” isimli yelkenli yat oldu.
American Hospital The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, “The Bodrum Cup olarak bölgenin tarihsel ve doğal güzelliklerine de sahip çıkmak önemli bir geleneğimiz ve sorumluluğumuz. Cennet gibi doğal güzelliklere ve cazibe merkezlerine sahip olan Bodrum, Türkiye’yi dünyaya tanıtan en özel yerlerden birisi. Sosyal duyarlılığı yüksek bir organizasyon olarak hem Bodrum’daki hem de Türkiye’deki tüm doğal güzellikleri tanıtmak amacıyla 23 Ekim’de Kissebükü Koyu’nda buluştuk ve dünyanın en büyük sevgi çemberini yaptık” dedi.

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