HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bodrum'da 20 saate varan su kesintisi! Mumcular Barajı ölü hacim seviyesine düştü

Bodrum'da 20 saate varan su kesintisi! Mumcular Barajı ölü hacim seviyesine düştü

06.08.2024 21:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 mahalleye 20 saat, 7 mahalleye ise 16 saat su verilemeyeceği bildirildi. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Mumcular Barajı'nın ölü hacim seviyesine düştüğü belirtilerek "Mumcular Barajı'nın kapatıldığı bu süreçte vatandaşlarımızın suyu daha tasarruflu kullanmaları hayati önem taşımaktadır" uyarısı yapıldı.

Bodrum'da 20 saate varan su kesintisi! Mumcular Barajı ölü hacim seviyesine düştü

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son yıllarda yaşanan kuraklık, artan su kullanımı ve iklim değişikliği etkileri nedeniyle kentteki su kaynaklarında önemli kayıpların yaşandığı, bu nedenle Bodrum başta olmak üzere birçok ilçede su kaynaklarında düşüşler gözlendiği belirtildi.

BARAJ ÖLÜ HACİM SEVİYESİNE DÜŞTÜ

Bodrum Yarımadası'na içme suyu sağlayan önemli kaynaklardan biri olan Mumcular Barajı'nın ölü hacim seviyesine düşmesi sonucu Bodrum'a iletilen suyun kesildiğinin aktarıldığı açıklamada, Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne Geyik Barajı'ndan su alınması yönünde düzenleme yapıldığı ifade edildi.

_90654 (7)

SU TASARRUFU ÇAĞRISI

Bu doğrultuda bazı mahallelerde su kesintisinin yaşanacağının bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

_90654

"Yokuşbaşı, Kumbahçe, Umurça, Cevat Şakir mahallelerinde 20 saat, Çarşı, Türkkuyusu, Yeniköy, Eskiçeşme, Gümbet, Cumhuriyet, Tepecik mahallelerinde 16 saat su kesintisi yaşanacaktır. Yapılan çalışmaların ardından Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesisimize Geyik Barajı'ndan su alındıktan sonra belirtilen bölgelere su verilmeye başlanacaktır. Mumcular Barajı'nın kapatıldığı bu süreçte vatandaşlarımızın suyu daha tasarruflu kullanmaları hayati önem taşımaktadır."

_90654 (2)

MUSKİ Genel Müdürlüğünün gerek yer altı gerek yer üstü su kaynaklarının sisteme dahil edilmesi, ilave projelerle Bodrum'un sorunun çözülmesi adına çalışmaların devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, "En yakın zamanda yeni projelerimizi hayata geçirerek Yarımada'nın su sıkıntısının ortadan kaldıracak vatandaşlarımızın rahat bir nefes almasını sağlayacağız." ifadesine yer verildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Bodrum su baraj
En Çok Okunan Haberler
Saliha Gizem Yıldızhan katledilmişti! İple boğulup öldürüldükten sonra tecavüze uğramış

Saliha Gizem Yıldızhan katledilmişti! İple boğulup öldürüldükten sonra tecavüze uğramış

Bir Çinli dev daha Türkiye'ye geliyor! İki il öne çıktı

Bir Çinli dev daha Türkiye'ye geliyor! İki il öne çıktı

Manisa'da acı olay! Tarlada uyuyan 6 yaşındaki çocuk kamyonun altında kaldı! Yakınları sürücüyü öldürdü

Manisa'da acı olay! Tarlada uyuyan 6 yaşındaki çocuk kamyonun altında kaldı! Yakınları sürücüyü öldürdü

İstanbul Bayrampaşa'da park kavgası kanlı bitti! Baba ile oğlu vurularak öldürüldü

İstanbul Bayrampaşa'da park kavgası kanlı bitti! Baba ile oğlu vurularak öldürüldü

Çiçekçiye kanlı pusu! İş yerinin önünde vurularak öldürüldü

Çiçekçiye kanlı pusu! İş yerinin önünde vurularak öldürüldü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.