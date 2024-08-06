Bodrum'da 20 saate varan su kesintisi! Mumcular Barajı ölü hacim seviyesine düştü

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son yıllarda yaşanan kuraklık, artan su kullanımı ve iklim değişikliği etkileri nedeniyle kentteki su kaynaklarında önemli kayıpların yaşandığı, bu nedenle Bodrum başta olmak üzere birçok ilçede su kaynaklarında düşüşler gözlendiği belirtildi.

BARAJ ÖLÜ HACİM SEVİYESİNE DÜŞTÜ

Bodrum Yarımadası'na içme suyu sağlayan önemli kaynaklardan biri olan Mumcular Barajı'nın ölü hacim seviyesine düşmesi sonucu Bodrum'a iletilen suyun kesildiğinin aktarıldığı açıklamada, Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne Geyik Barajı'ndan su alınması yönünde düzenleme yapıldığı ifade edildi.

SU TASARRUFU ÇAĞRISI

Bu doğrultuda bazı mahallelerde su kesintisinin yaşanacağının bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yokuşbaşı, Kumbahçe, Umurça, Cevat Şakir mahallelerinde 20 saat, Çarşı, Türkkuyusu, Yeniköy, Eskiçeşme, Gümbet, Cumhuriyet, Tepecik mahallelerinde 16 saat su kesintisi yaşanacaktır. Yapılan çalışmaların ardından Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesisimize Geyik Barajı'ndan su alındıktan sonra belirtilen bölgelere su verilmeye başlanacaktır. Mumcular Barajı'nın kapatıldığı bu süreçte vatandaşlarımızın suyu daha tasarruflu kullanmaları hayati önem taşımaktadır."

MUSKİ Genel Müdürlüğünün gerek yer altı gerek yer üstü su kaynaklarının sisteme dahil edilmesi, ilave projelerle Bodrum'un sorunun çözülmesi adına çalışmaların devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, "En yakın zamanda yeni projelerimizi hayata geçirerek Yarımada'nın su sıkıntısının ortadan kaldıracak vatandaşlarımızın rahat bir nefes almasını sağlayacağız." ifadesine yer verildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır