Bodrum'da aç kalan domuz sürüsü Belediye Meydanı'na indi

Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki her gün binlerce kişinin gelip geçtiği Belediye Meydanı dün saat 02.30 sıralarında domuzların istilasına uğradı.

MEYDANDA BİR SÜRE DOLAŞIP YİYECEK ARADILAR

6'sı yetişkin diğerleri ise yavru 30 domuzdan oluşan sürü bir süre meydanda dolaşıp, yiyecek aradı. Meydandaki Bodrum yazısı önünde bir süre bekleyen domuz sürüsü daha sonra Belediye binasına doğru yöneldi. Ara sokaklara giren sürü, yiyecek aramayı sürdürdü.

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Yaban domuzları daha sonra tekrar ormanlık alana girerek gözden kayboldu. (DHA)





