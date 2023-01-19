Bodrum'da acı olay! Spor yaparken fenalaşan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Bodrum'daki acı olay dün akşam saatlerinde Ortakent Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesine ait otelin balkonunda spor yapan Bulut Algül, aniden fenalaştı.

Oğlunun yerde hareketsiz yattığını gören babası eski AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yılmaz Algül, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Algül'ü ilçedeki özel bir hastaneye sevk etti.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Algül, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

BAŞKAN ARAS TAZİYELERİNİ İLETTİ

Haberi alan yakınları ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, otele gelerek Yılmaz Algül'e taziyelerini iletti. (AA-İHA)



