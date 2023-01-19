HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bodrum'da acı olay! Spor yaparken fenalaşan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Bodrum'da acı olay! Spor yaparken fenalaşan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

19.01.2023 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otelin balkonunda spor yapan 19 yaşındaki Bulut Algül aniden fenalaştı. Oğlunun yerde yattığını gören babası 112'ye haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bodrum'da acı olay! Spor yaparken fenalaşan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Bodrum'daki acı olay dün akşam saatlerinde Ortakent Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesine ait otelin balkonunda spor yapan Bulut Algül, aniden fenalaştı.

Oğlunun yerde hareketsiz yattığını gören babası eski AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yılmaz Algül, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Algül'ü ilçedeki özel bir hastaneye sevk etti.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Algül, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

AW807009_02

BAŞKAN ARAS TAZİYELERİNİ İLETTİ

Haberi alan yakınları ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, otele gelerek Yılmaz Algül'e taziyelerini iletti. (AA-İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ev eşyası taşıyordu! Marmaray üst geçidine çarparak devrildiEv eşyası taşıyordu! Marmaray üst geçidine çarparak devrildi
Ukrayna güne felaketle uyandı: İçişleri Bakanı hayatını kaybettiUkrayna güne felaketle uyandı: İçişleri Bakanı hayatını kaybetti
Dünya bu sözleri konuşuyor! Canlı yayında söyledi: 'Haritadan sileriz'Dünya bu sözleri konuşuyor! Canlı yayında söyledi: 'Haritadan sileriz'
Anahtar Kelimeler:
vefat Bodrum

En Çok Okunan Haberler

Emre Belözoğlu ve Pirlo birbirine girdi... Kapılar tekmelendi "Maçı terk edelim"

Emre Belözoğlu ve Pirlo birbirine girdi... Kapılar tekmelendi "Maçı terk edelim"

İflas başvurusunda bulunan FTX'den çarpıcı açıklama

İflas başvurusunda bulunan FTX'den çarpıcı açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs çıkışına CHP ve İYİ Parti’den ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs çıkışına CHP ve İYİ Parti’den ilk yorum!

Bolu Belediye Başkanı Özcan: Kılıçdaroğlu'ndan daha tahsilliyim!

Bolu Belediye Başkanı Özcan: Kılıçdaroğlu'ndan daha tahsilliyim!

Sır ölümde tutuklu sevgiliden şok sözler 'İç çamaşırıyla...'

Sır ölümde tutuklu sevgiliden şok sözler 'İç çamaşırıyla...'

CHP'li isim 'Duyumlar aldık' deyip açıkladı! EYT için dikkat çeken çıkış

CHP'li isim 'Duyumlar aldık' deyip açıkladı! EYT için dikkat çeken çıkış

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.