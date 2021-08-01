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Bodrum'da alarm verildi! Kritik uyarı: Derhal bölgeyi terk edin

01.08.2021 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesini saran alevler, Çökertme'ye sıçradı. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sosyal medya üzerinden vatandaşlara "Yol kapanıyor, derhal bölgeyi terk edin" diye çağrı yaptı.

Bodrum'da alarm verildi! Kritik uyarı: Derhal bölgeyi terk edin

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlarla mücadele sürüyor. Bodrum'da çeşitli bölgelerde şiddetini arttıran yangınlar Çökertmeye ulaştı.

"ARTIK NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Mazı-Çökertme arasında Twitter'dan yaptığı yayında yanan yamaçları işaret ederek "Artık ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

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"YAPABİLECEĞİMİZ TEK ŞEY MESKUN MAHALLERİ KORUMAK"

Ahmet Aras, bölgenin cayır cayır yandığını belirterek, "Bizim şu anda yapabileceğimiz tek şey meskun mahalleri korumak. Ağaçları, ormanları koruyamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİR AN ÖNCE GİDELİM, ÇIKALIM BURADAN"

Başkan Aras, yayının sonunda alevlerin yaratığı tehlike nedeniyle beraberindekilere "Bir an önce gidelim, çıkalım buradan" dedi.

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yangın Bodrum
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