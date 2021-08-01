Bodrum'da alarm verildi! Kritik uyarı: Derhal bölgeyi terk edin

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlarla mücadele sürüyor. Bodrum'da çeşitli bölgelerde şiddetini arttıran yangınlar Çökertmeye ulaştı.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Mazı-Çökertme arasında Twitter'dan yaptığı yayında yanan yamaçları işaret ederek "Artık ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.
Ahmet Aras, bölgenin cayır cayır yandığını belirterek, "Bizim şu anda yapabileceğimiz tek şey meskun mahalleri korumak. Ağaçları, ormanları koruyamıyoruz" ifadelerini kullandı.
Başkan Aras, yayının sonunda alevlerin yaratığı tehlike nedeniyle beraberindekilere "Bir an önce gidelim, çıkalım buradan" dedi.
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