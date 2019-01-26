Bodrum’da cadde ve sokaklar dereye döndü! Ağaçlar devrildi, araçlar yolda kaldı

İlçede 2 gündür aralıklarla devam eden fırtına, yerini dün akşam saatlerinden itibaren sağanak ve dolu yağışına bıraktı. Gece saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle ilçe merkezinin birçok noktasında yoğun su taşkınları meydana gelirken, sürücüler yolda güçlükle ilerleyebildi.

Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Tatil cenneti Bodrum’da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. İlçede ağaçlar yola devrildi, araçlar yollarda mahsur kaldı, elektrik ve internet kesintileri yaşandı. Bir anda bastıran yağmur su baskınlarına neden oldu.

Dün sabah saatlerinden itibaren görüş mesafesinin düşük olduğu ilçede gece saatlerinde yoğun yağış etkili oldu. Yağışla birlikte yıldırım ve şimşeklerin gökyüzünü aydınlattığı ilçede elektrik ve internet kesintileri yaşandı. Akyarlar’da yola devrilen ağaçlar yolu kapattı. Yol, belediye ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

Yoğun yağış Bodrum’un çeşitli noktalarında cadde ve sokakları göle çevirdi. Göle dönen yollarda mahsur kalan bir araç ilginç bir yöntemle kurtarıldı.

Zaman zaman tehlikeli anlar yaşansa da otomobil sudan kurtarılarak akaryakıt istasyonuna çekildi. Bodrum’un pek çok noktasında rögar kapakları taştı.

AKUT TEYAZKKUZA GEÇTİ Polis, jandarma, itfaiye, sağlık, belediye, Muğla 911 arama kurtarma ekipleri ve AKUT teyakkuza geçti. Ekipler, yağış boyunca gelen ihbarlar doğrultusunda çalışma yaptı.