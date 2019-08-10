HABER

Bodrum'da cinayet! Evini icradan satın alan kadını öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 11:12 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Arzu Ertan, icradan satın aldığı evin eski sahibi Fikret B.(51) tarafından pompalı tüfek ile vurularak, öldürüldü.

Bodrum'da cinayet! Evini icradan satın alan kadını öldürdü

Bodrum'un Bahçelievler Mahallesi'ndeki Fikret B.'ye ait ev, 4 ay önce icradan satıldı. Evi satın alan Arzu Ertan, Fikret B.'den evi tahliye etmesini istedi. Ancak Fikret B., evi boşaltmadı. Bunun üzerine dün saat 16.00 sıralarında Arzu Ertan ile Fikret B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Fikret B., pompalı tüfeğini alıp Ertan'a ateşledi. Genç kadın, kanlar içinde yere yığılırken saldırgan kaçtı.

Silah sesini duyan çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sağır yaralı Ertan'ı ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırdı. Arzu Ertan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Fikret B. ise bir süre sonra pompalı tüfek ile Turgutreis Jandarma Karakolu'na giderek, teslim oldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin
İzmir-Ankara karayolunda bayram yoğunluğuİzmir-Ankara karayolunda bayram yoğunluğu
Bayramlıklarını giyemediBayramlıklarını giyemedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla bodrum arzu ertan

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Sevdikleriniz için Cuma mesajları

Sevdikleriniz için Cuma mesajları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram namazı Hatay 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Hatay için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Hakkari 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Hakkari için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Gümüşhane 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Gümüşhane için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Giresun 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Giresun için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Gaziantep 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Gaziantep için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Eskişehir 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Eskişehir için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.