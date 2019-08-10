Bodrum'da cinayet! Evini icradan satın alan kadını öldürdü

Bodrum'un Bahçelievler Mahallesi'ndeki Fikret B.'ye ait ev, 4 ay önce icradan satıldı. Evi satın alan Arzu Ertan, Fikret B.'den evi tahliye etmesini istedi. Ancak Fikret B., evi boşaltmadı. Bunun üzerine dün saat 16.00 sıralarında Arzu Ertan ile Fikret B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Fikret B., pompalı tüfeğini alıp Ertan'a ateşledi. Genç kadın, kanlar içinde yere yığılırken saldırgan kaçtı.

Silah sesini duyan çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sağır yaralı Ertan'ı ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırdı. Arzu Ertan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Fikret B. ise bir süre sonra pompalı tüfek ile Turgutreis Jandarma Karakolu'na giderek, teslim oldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

