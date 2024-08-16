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  4. Bodrum'da dehşet evi: Ekipler cansız bedenleriyle karşılaştı! Kurşun yağmuruna tutmuşlar bunu

Bodrum'da dehşet evi: Ekipler cansız bedenleriyle karşılaştı! Kurşun yağmuruna tutmuşlar bunu

16.08.2024 09:10
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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir evde korkunç bir olay yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, iki kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Sağlık görevlileri, ölenlerin vücutlarına çok sayıda kurşun isabet ettiğini belirledi. Polis, olaydan sonra bölgeden kaçtığı iddia edilen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bodrum'da dehşet evi: Ekipler cansız bedenleriyle karşılaştı! Kurşun yağmuruna tutmuşlar bunu

Bodrum'da Kumbahçe Mahallesi 2439 Sokak'taki bir evden silah sesleri geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTMUŞLAR

Polis ekiplerince evde yapılan incelemede, silahla vurulmuş iki kişi bulundu. Sağlık görevlileri, vücutlarına çok sayıda kurşun isabet eden kişilerin yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

AA-20240816-35412728-35412727-BODRUMDA_IKI_KISI_SILAHLA_VURULMUS_HALDE_OLU_BULUNDU

POLİS, 4 ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Polis, olaydan sonra bölgeden kaçtığı iddia edilen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA-20240816-35412728-35412725-BODRUMDA_IKI_KISI_SILAHLA_VURULMUS_HALDE_OLU_BULUNDU

Kimlikleri henüz tespit edilemeyen cesetler, savcılık incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bodrum
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