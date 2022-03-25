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Bodrum'da deniz çekildi, Myndos'a giden Kral Yolu ortaya çıktı

25.03.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Denizi'nde sıkça rastlanan deniz çekilmeleri bu kez Bodrum'da meydana geldi. Yaşanan çekilme sonra 3 bin 500 yıllık Myndos kentine giden Kral Yolu ortaya çıktı.

Bodrum'da deniz çekildi, Myndos'a giden Kral Yolu ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz suyunun çekilmesiyle 3 bin 500 yıllık Myndos kentine giden Kral Yolu, gün yüzüne çıkarken, dronla havadan görüntülendi.

Gümüşlük Mahallesi'nde bulunan ve Tavşan Adası'na kadar uzanan tarihi Kral Yolu, denizin çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı.

Yılın bu zamanlarında gün yüzüne çıkan ve 3 bin 500 yıllık Myndos kentine giden Kral Yolu, dronla da havadan görüntülendi.

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"15 GÜN SÜRÜYOR"

Çekilmenin 15 gün sürdüğünü anlatan işletmeci Tuncay Yıldızili, "Yılın belli zamanlarında kuzeyden esen rüzgarlar denizleri açıyor. Deniz çekilince adaya kadar yürümek mümkün oluyor. Adaya çıkabiliyorsunuz, adada çok eski tarihi yapılar var. Burası sit alanı olduğu için kapatıldı. Belli zamanlar insanlar adaya çıkıp gezebiliyor. Bu yol 15 gün açık kalıp, sonra yeniden deniz sularının altında kalıyor" diye konuştu.

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"8-9 YIL ÖNCE TARİHİ ESERLER ÇIKTI"

İşletmeci Halil Yılmaz ise "1 hafta önce su seviyesi daha alçaktı. Adaya geçiliyordu. Bu aylarda su çekilince yol meydana çıkıyor. 8-9 yıl önce burada kazı çalışmaları yapıldı. Tarihi eser çıktı. İnsanlar da buraya çok ilgi gösteriyor" dedi. (DHA)

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