Bodrum'da denizin rengi değişti

Bodrum'da dün sabah başlayarak bugün de aralıklarla süren sağanak yağmur ve rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Bitez Koyu'nda 'Butterfly' isimli ahşap tekne, tonozdan ayrılıp karaya vurup yan yattı.

ÇAMURLU SUYU DENİZE TAŞIDI

Bodrum ve Karaada arasında zaman zaman küçük çapta oluşan hortumlar ise büyümeden kayboldu. Aralıklarla etkili olan sağanak, dağ eteklerinden çamurlu suyu denize taşıdı.

Bitez ve Gümbet koylarının kıyı kesimi, çamurlu su nedeniyle kahverengiye büründü. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yağmurun bu gece etkisini kaybedeceği öğrenildi.

(DHA)

