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Bodrum’da gece hayatı yeni normalleşmeye ayak uydurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 16:21 | Son Güncelleme

Bodrum’da bu sezonun yeni mekanlarından olacak Pandemi Restaurant, 4 Temmuz’da kapılarını açacak. Covid-19 salgını sonra yeni normalleşme sürecinde pek çok işletme sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yeniden düzenlendi.

Bodrum’da gece hayatı yeni normalleşmeye ayak uydurdu

Dünyayı etkisi altına alan virüs salgını sonrası ismiyle dikkat çeken Pandemi Restaurant’ta sezon boyu ünlü isimler sahne alacak.

Mekanda canlı müziğin yanı sıra hem Türk hem de dünya mutfağından özgün lezzetler olacak. Açılışını ‘Dalga Dalga’ şarkısı ile ünlenen son dönemin popüler sanatçılarından Deha Bilimlier’le yapacak olan mekan, sezon boyu ünlü isimleri misafirleriyle buluşturacak.

GELİRİN BİR KISMI SAĞLIK BAKANLIĞI'NA

Açılış gecesinden elde edilen gelirin bir kısmı Sağlık Bakanlığı’na bağışlanacak.

Ülkemizin ve tüm dünyanın yaşadığı salgın hastalıkla zorlu bir süreçten geçtiği bu günlerde yeni düzene de ayak uydurmaya çalışarak normalleşme çabalarına geçtiklerini söyleyen İşletmeci Kemal Üşenmez, Pandemi Restaurant ile Bodrum’a bu kriz döneminde işletme olarak elini taşın altına sokarak turizm ve ekonomik açıdan katkı sağlamaya çalıştıklarını vurguladı. Üşenmez: “Sadece Türkiye’de değil dünyada da mekanlar belirlenen tedbirlerle açıldı. Bizler de tüm prosedürleri eksiksiz uygulamaya çalışarak mekanın ismi olmak üzere aldığımız tüm onaylar sonucunda temmuz ilk haftası vermeye başlayacağız. Pandeminin kelime anlamına baktığımızda “dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isim” olduğunu biliyoruz. Aslında eğlence de bir nevi salgındır. İnsanlar zor ve sıkıntılı dönemin ardından moral bulmak için eğlenceyi tercih etmekte. Biz de aldığımız sağlık önlemleri ve hizmet kalitemizle misafirlerimize bu süreçte moral ve motivasyon olarak destek olacağımıza inanıyoruz.” dedi.


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