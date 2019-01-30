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Bodrum'da görenler şaşkına uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 15:21 | Son Güncelleme

Meteoroloji tarafından dün yapılan uyarının ardından bugün lodos ve şiddetli yağış, Bodrum’u etkisi altına aldı. Lodos nedeniyle bir motoryat alabora oldu. Derelerden ve yağmur suyu kanallarından denize ulaşan çamurlu su ise Bodrum açıklarında deniz suyunun renginin değişmesine neden oldu.

Bodrum’da dün yapılan uyarıların ardından bugün sabah saatlerinde Bodrum yarım adasında şiddetli yağmur ve lodos etkili oldu.

Bodrum'da denizin rengini gören şaşırdı

İlçenin güney sahillerini vuran dalgalar çok sayıda balıkçı kayığını batırdı.
Bir motor yat ise alabora oldu. Şiddetli yağış nedeniyle bazı tarım arazileri de sular altında kaldı.
Sabah saatlerinde güney yönünden gelen lodos, Bodrum'u vurmaya başladı. Hızı zaman zaman 60 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken kıyı kesimlerini vuran fırtına nedeniyle Ortakent, Bitez, Gümbet ve Kumbahçe Sahili'nde dev dalgalar oluştu.
Denizde etkisini daha çok gösteren şiddetli lodos nedeniyle deniz kenarındaki işletmeler kum torbalarıyla dükkanlarına barikat kurdu.

TEKNELER ALABORA OLDU

TEKNELER ALABORA OLDU
Deniz suyunun işletmelere girmesini önleyen esnaf zor anlar yaşadı.
Sahildeki restoran ve kafelerin masa ve sandalyeleri denize sürüklendi.
Öte yandan Bodrum-İstanköy (Kos) ve Bodrum-Datça feribot seferleri yapılamazken Bodrum Belediyesi ve Liman Başkanlığı, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılarda bulundu. İtfaiye, jandarma, polis ve zabıta ekipleri alarma geçti.
Fırtına nedeniyle bir yelkenli tekne Gümbet koyunda karaya oturdu. Tekne sahibi güçlükle teknesini kurtarmaya çalıştı.
Başka bir tekneyle teknesinin yanına gelen tekne sahibi halatla bağlayarak teknesini kurtardı. Bitez Sahili'nde ise fırtınaya dayanamayan 12 metre uzunluğundaki bir motor yat ise alabora oldu.
Sağanak nedeniyle yollar dereye dönerken, bazı cadde ve sokaklar ise sular altında kaldı. Bazı logar kapaklarından taşan sular trafiğin akışını engelledi.
Derelerden ve yağmur suyu kanallarından denize ulaşan çamurlu su ise Bodrum açıklarında deniz suyunun renginin değişmesine neden oldu. Denizin kahverengi olduğunu görenler ise şaşırdı.
Meteorolojiden edinilen bilgiye göre lodosun gece saatlerinde şiddetini yitireceği ve Perşembe gününe kadar yağacak yağmurun ardından hafta sonu güneşli olacağı, hava sıcaklığının artacağı öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
bodrum lodos şiddetli yağış

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