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Bodrum’da güpegündüz rezalet! Koyda çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2020 12:41 | Son Güncelleme

Bodrum’un en güzel koylarından biri olan Haremtan Koyu'nu mesken tutan erkek grubunun çırılçıplak denize girip cinsel ilişkiye girmesi tatilcileri ve vatandaşları isyan ettirdi. Tepkiler üzerine iki kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Bodrum’da güpegündüz rezalet! Koyda çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler

Bodrum en güzel koyundan gündüz vakti çırılçıplak denize giren ve cinsel ilişkiye giren erkek grubu bu kadarına da pes dedirtti. Koya sabah saatlerinde gelen erkekler Haremtan Koyu'nda akşama kadar çırılçıplak yüzdükleri ve ilişkiye girdikleri öğrenildi. Yaptıkları rezaleti gören vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler ise bu duruma isyan etti.

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POLİS 2 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Değirmenler mevkisi ve Haremten Koyu’nda, kamusal alanda yaşanan çirkin görüntülerle ilgili, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Aslan'ın talimatıyla harekete geçildi. Emniyet güçleri bölgede yaptıkları baskında 2 kişiyi gözaltına aldı.

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Öte yandan, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Türk Ceza Kanununda "Hayasızca Hareketler Suçu" olarak tanımlanan ve 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası bulunan eylemlerle ilgili olarak bölgeyi mercek altına alacağı öğrenildi.

İHA

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